Assassin’s Creed Empire Bu Kez Gerçekten Geliyor Olabilir!

Sevilen oyun serisi Assassin’s Creed’in gelecek yeni oyunu Assassin’s Creed Empire hakkında bazı bilgiler elde edildi.

Her sene ekim-kasım aylarında çıkmasına alıştığımız Assassin’s Creed, radikal bir kararla, bulunduğumuz sene içerisinde çıkmayarak adeta nadasa bırakılmıştı. Gelen son oyunlarının aceleye getirilmesiyle bir sürü sorun ile cebelleşen seri; dinlenmeye bırakılan bu zaman içerisinde küllerinden yeniden doğacak gözüküyor. Geçtiğimiz dakikalarda Polonyalı internet sitesi GRY.OnLine’ın sızdırdığı bazı bilgiler doğrultusunda; serimizin bu yeni oyununda Antik Mısır’da olacağız!

Aslında, evet, bu yeni bir haber değil. Aylardır sosyal platformlarda dolaşan bilgiler, oyunun Antik Mısır’da geçeceği yönündeydi. Geçtiğimiz günlerde bir Ubisoft çalışanının bilgisayarından sızan aşağıdaki görüntü; sızan bu bilgileri adeta doğrular niteliğindeydi. Yukarıda bahsettiğimiz Polonyalı internet sitesi, sızan bu bilgileri adeta toparlayarak bizlere birkaç yeni bilgi daha sundu. Bunlardan ilki, oyunun takısının muhtemel adı ile Empire (İmparatorluk) olacağı yönünde. Tüm serinin başlangıcını anlatarak, Prequel görevi üstlenecek oyunun baş karakteri, eski bir siyahi köle olacak. Serinin ilk oyunundaki baş karakterimiz Altair’in atası olacağı, ismi açıklanmayan bu karakterimiz; diğer karakterler aksine biraz daha suskun ve ciddi bir yapıda olacak. (Yapma ama Ubisoft, sessiz ve ciddi karakterlerinin sevilmediğini biliyoruz: Bakınız: Connor, Arno..)



Bu bilgiler arasında oyunun ne kadar büyük olacağı da var. Buna göre Empire, serinin 4. oyunu olan Black Flag’ten tam 3 kat daha büyük olacak! Empire’ı geliştiren stüdyonun, Black Flag’i bizlere sunan stüdyo olduğunun altını çizelim. Sızan bazı bilgiler, Empire’ın, başından beri The Witcher 3: Wild Hunt‘taki dinamiği barındırarak, onun izinden gideceği yönünde: Rengarenk bir atmosfer, devasa bir harita ve serbest dövüş sistemi. Yer yer karşılaşacağımız çöl serapları da bizlerle beraber olacak.

Son olarak, Empire bir üçleme olarak çıkacak ve ilk oyunu Ekim 2017 tarihinde çıkacak. Gelecek diğer oyunları, Antik Yunan ve Antik Roma’yı takip ederek, üçleme sonlanacak. Serinin diğer oyunlarının ekim-kasım aralığında çıktığını düşünürsek, çok da yanlış bir bilgi olmadığını anlayabiliriz. Önümüzdeki günlerde bu tarz sızıntı bilgilerin artacağını düşünerek, haziran ayında olacak olan E3 fuarında, bir sinematik yayınlayacaklarını düşünmekteyim. Ne dersiniz, Empire gerçekten de geliyor olabilir mi?