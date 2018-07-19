Alto’s Odyssey önümüzdeki hafta Android için çıkıyor!

Alto’s Odyssey, 2018 Apple Tasarım Ödülü kazandı ve şubat ayında App Store u salladı, fakat Android kullanıcıları biraz daha beklemek zorunda kaldı. Ancak daha fazla beklemeyecekler.

Alto’s Odyssey 26 Temmuz’da Play Store’daki yerini alıyor.

Alto’s Odyssey‘in iOS sürümü 22.99 TL fiyatla markete eklendi, Android’de ise bu durum değişmeyecek.

Serinin ilk oyunu olan Alto’s Adventure 2015’te iOS’a 8.99 TL fiyatla çıkarken, Android tarafında satış rakamlarının ücretli bir oyunla zor elde edileceğini düşünüp reklam destekli bir ücretsiz bir model denediler.

İşe yaramış olmalı ki Alto’s Adventure Play Store’da 36.5 milyon indirildi ve 647 milyar oyun oturumuyla oynandı. Android platformunda günde 1.5 milyon cihazda toplam 13 milyon oturun üzerinden oynandı. İki senelik bir oyun için çok başarılı oranlar.

Oyunun yapımcı şirketi Snowman Studios‘un kurucusu Ryan Cash, ilk oyunlarının başarısını Android’de tekrar yakalayacağını düşünmekte.

Oyun Play Store’da şu anda ön kayıtta. Oyun çıktığında bildirim almak için ön kayıt yaptırabilirsiniz.

Tekrar hatırlatmak gerekirse Alto’s Odyssey 26 Temmuz’da Play Store’daki çıkışını gerçekleştirecek.