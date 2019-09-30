Asics mağazasının dev ekranında saatlerce pornografi yayınlandı

Yeni Zelanda’nın Auckland kentinde, Asics spor mağazasının girişindeki dev ekranda saatlerce pornografik içerikli videolar yayınlandı. Halk, pazar sabahı şehir merkezinde bulunanlar beklenmedik manzara karşısında şoke oldu.

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Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan bir Asics sözcüsü, mağazanın reklam panosunun kontrolünün kimliği tespit edilemeyen korsanlar tarafından ele geçirildiğini ileri sürdü. Açıklamada, “Mağazamızda yaşananlardan dolayı herkesten özür dileriz. Böyle bir olayın tekrarlanması için elimizden geleni yapacağız” denildi. Şirket, bu utanç verici bir durum için Asics web sitesi aracılığıyla müşterilerinden e-posta ile özür diledi.

Sabah saatinde mağazanın önünden geçen Tanya Lee adındaki bir görgü tanığı “Ekranda videoyu gördüğümde gözlerime inanamadım. Üstelik yanımda 7 yaşındaki oğlum da vardı” diyerek sorumlulara tepki gösterdi. Ayrıca Lee, ikinci kez baktım çünkü gördüklerime inanamadım. Bu, çocukların maruz kalmasını istediğiniz bir şey değil ve aynı zamanda Auckland gibi bir turizm merkezi için utandırıcı diyerek sözlerini bitirdi.

Asics şirketi olayın siber saldırı olduğunu belirtirken, Auckland polisi de şu ana kadar Asics’ten kimsenin herhangi bir suç duyurusunda bulunmadığını açıkladı.