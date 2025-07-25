Silahlı insansız deniz aracı teknolojisinde Türkiye önemli bir adım daha attı. ASELSAN ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen MARLİN, elektronik harp yetenekleriyle zaten dikkat çekerken, şimdi ÇAKIR seyir füzesi ile daha da ölümcül hale getirildi. İşte MARLİN’e eklenen yeni özellikler.

MARLİN’e ÇAKIR füzesi dopingi!



IDEF 2025 fuarında sergilenen geliştirilmiş MARLİN platformu, sadece keşif veya elektronik harp değil, aynı zamanda saldırı kabiliyetiyle de öne çıkıyor. Bu yeni versiyon, ROKETSAN tarafından geliştirilen ÇAKIR füzesi ve Unirobotics Trakon 30 uzaktan komutalı silah sistemiyle donatılmış durumda. Bu entegrasyon, MARLİN’in düşman hedeflerini daha uzun menzilde ve yüksek hassasiyetle etkisiz hale getirebilmesini mümkün kılıyor.

Sahada aktif olarak görev yapan MARLİN’in modüler yapısı, farklı görev türlerine kolaylıkla adapte edilmesini sağlıyor. Geliştirilen yeni silah sistemleriyle artık hem savunma hem de taarruz görevlerinde ön saflarda yer alabilecek donanıma sahip.

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ÇAKIR, yerli üretim olan KTJ-1750 turbojet motor ile çalışıyor ve hem denizden hem karadan fırlatılabiliyor. Uçuş sırasında görev değişikliği yapabilme özelliğine sahip olan bu füze, 100+ kilometre menzile kadar etkili olabiliyor. Gelişmiş güdüm sistemleri, hava koşullarından bağımsız yüksek hassasiyetli angajman sağlarken, farklı harp başlığı seçenekleriyle çok yönlü imha kabiliyeti sunuyor.

Platforma çoklu füze yüklenebilmesi ve sürü halinde görev yapabilmesi, ÇAKIR’ı özellikle asimetrik tehditlere karşı etkili bir çözüm haline getiriyor. Bu füze ile donatılan MARLİN, artık klasik deniz araçlarının çok ötesinde bir savaş platformu haline gelmiş durumda.

MARLİN SİDA teknik özellikleri

Silah Sistemleri: ÇAKIR seyir füzesi, Trakon 30 RCWS

ÇAKIR seyir füzesi, Trakon 30 RCWS Görev Türü: Keşif, gözetleme, elektronik harp, taarruz

Keşif, gözetleme, elektronik harp, taarruz ÇAKIR Füze Menzili: 100+ km

100+ km ÇAKIR Harp Başlığı: 70 kg’a kadar yarı delici, parçacık etkili, termobarik seçenekler

70 kg’a kadar yarı delici, parçacık etkili, termobarik seçenekler Füze Motoru: Yerli üretim KTJ-1750 turbojet

Yerli üretim KTJ-1750 turbojet Veri Bağı: Ağ tabanlı iletişim, görev değişikliği ve iptal kabiliyeti

Ağ tabanlı iletişim, görev değişikliği ve iptal kabiliyeti Güdüm Sistemi: Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm

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