Türkiye’nin savunma sanayisindeki en prestijli organizasyonlarından biri olan İDEF 2025, İstanbul’da büyük bir ilgiyle başladı. Etkinlik kapsamında yerli firmalar, geliştirdikleri yeni teknolojileri ve sistemleri kamuoyuna sunarken, Roketsan da dikkat çeken ürünleriyle öne çıktı.

Gökbora: Yeni nesil hava-hava füzesi

İDEF 2025’te ilk kez sergilenen Gökbora, Roketsan tarafından geliştirilen uzun menzilli hava-hava füzesi olarak tanıtıldı. 100 milin üzerinde menzil sunabilen bu sistem, görüş ötesi hedefleri vurma yeteneğiyle öne çıkıyor. Özellikle Bayraktar Kızılelma ve TAI Kaan gibi milli platformlardan fırlatılmak üzere geliştirildi.

Eren: SİHA uyumlu akıllı mühimmat

Sergilenen bir diğer yenilikçi sistem Eren oldu. Bu mühimmat, SİHA’lardan atılabilecek şekilde tasarlanmış ve hem kara hem de hava hedeflerine karşı etkili olacak şekilde yönlendirilebiliyor. Modüler yapısıyla operasyonel esneklik sunan Eren, sahada taktik avantaj sağlamayı hedefliyor.

Tayfun Blok-4: Hipersonik füze vitrine çıktı

Etkinlikte dikkat çeken bir diğer mühimmat Tayfun Blok-4 oldu. 10 metre uzunluğa ve 7.2 ton ağırlığa sahip bu hipersonik füze, 1000 kilometreyi aşan menziliyle bölgesel caydırıcılık anlamında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu yeni versiyon, Tayfun serisinin menzil ve güç anlamında en ileri örneği.

Akata ve İHA-300: Uzun menzilli stratejik sistemler

Akata, denizaltılardan fırlatılabilecek şekilde tasarlanmış ve stratejik operasyonlara destek sunacak bir platform olarak sunuldu. Bunun yanında, 500 kilometreyi aşan menziliyle İHA-300, uzun menzilli görevlerde kullanılmak üzere geliştirilen yeni nesil bir insansız hava aracı sistemi olarak dikkat çekiyor.

Şimşek-2: Uzaya çıkan üç aşamalı platform

Roketsan standının en ilgi çeken sistemlerinden biri de Şimşek-2 oldu. Üç aşamalı yapısıyla uzaya çıkabilme yeteneğine sahip bu platform, Türkiye’nin uzay teknolojileri alanındaki iddiasını da güçlendiriyor. Gerek roket teknolojisi, gerekse yönlendirme sistemleri açısından gelişmiş çözümler içeriyor.

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