Türkiye’nin savunma teknolojilerinde geldiği nokta, her geçen gün daha da dikkat çekici hale geliyor. Son olarak Roketsan tarafından geliştirilen KOZ adlı insansız robot köpek, IDEF 2025 Fuarı’nda tanıtıldı. Türkiye’nin ilk insansız robot köpeği özellikle askeri görevlerde devrim yaratacak çözümler sunmayı hedefliyor.

Roketsan KOZ tanıtıldı! Türkiye’nin ilk insansız robot köpeği sahada

Dört ayaklı yapısıyla klasik insansız kara araçlarından ayrılan Roketsan KOZ, hem otonom modda hem de uzaktan kontrolle görev yapabiliyor. Tasarımı sayesinde engebeli, dar ve tehlikeli arazilerde güvenli biçimde ilerleyebiliyor. Bu da onu yalnızca bir keşif aracı değil, aynı zamanda aktif görevlerde kullanılabilecek etkili bir unsur haline getiriyor.

KOZ’un en çarpıcı özelliklerinden biri, taşıdığı güdümlü füze sistemleri. Bu sayede, gerektiğinde taarruz görevlerinde de kullanılabiliyor. Aynı zamanda mayınlı bölgeler, dar geçitler ve düşman tehdidinin yüksek olduğu alanlarda öncü görevler üstlenerek insan gücünü riske atmadan operasyon yapılmasını sağlıyor.

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Tüm bu nitelikler, robot köpeğin özellikle özel kuvvetler ve sınır güvenliği gibi stratejik alanlarda kullanılmasını mümkün kılıyor.

Güçlü batarya ve uzun görev süresiyle sahada kalıyor

KOZ, tam dolu bataryayla yaklaşık iki buçuk saat kesintisiz çalışabiliyor. Bu görev süresi, kısa süreli operasyonlardan uzun süreli keşiflere kadar birçok senaryoda yeterli performans sunuyor. Ayrıca enerji verimliliği ve gelişmiş yazılım algoritmaları sayesinde, görev sırasında çevresel koşullara hızlıca adapte olabiliyor.

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İnsan gücünün erişemeyeceği alanlara güvenli biçimde girerek bilgi toplayabilen KOZ, hem ön analiz yapabiliyor hem de gerektiğinde hedeflere doğrudan müdahale edebiliyor. Bu da onu modern savaş ve savunma konseptlerinde çok yönlü bir araç haline getiriyor.

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