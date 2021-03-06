ASELSAN ve Turkcell, “güvenli iletişim” için iş birliği yaptı

Ülkemize yeni teknolojiler kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüten ASELSAN ve Turkcell; “güvenli iletişim” için iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Turkcell, BiP üzerinden ASELSAN’a özel a-ileti platformunu geliştirdi.

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ASELSAN ve Turkcell, güvenli dijital iletişim çözümü için güçlerini birleştirdi. İş birliğiyle ilgili şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti platformunu 9 bine yakın ASELSAN çalışanı kullanmaya devam ediyor. Tamamen yerli olarak geliştirilen a-ileti platformundaki veriler ise ASELSAN’ın kendi veri merkezlerinde saklanıyor.

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Paylaşılan bilgiye göre, BiP’in uygulama özelleştirme altyapısı kullanılarak tasarlanan a-ileti platformunda ASELSAN çalışanları kendi aralarında yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyor. Ayrıca platformda bulunan “Keşfet” bölümündeki kapalı grup kanalları; ASELSAN ve çalışanları arasındaki iletişimin dijitalleşmesine imkan tanıyor.

Veri gizliliğinin son dönemde daha da önem kazanmasıyla kullanıcılara güven veren uygulama, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olma özelliği taşıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün; ASELSAN olarak güvenlik güçleri başta olmak üzere devletin stratejik kurumları için önemli sistemler geliştirdiklerini. Bunun yanı sıra ulaşımdan enerjiye pek çok alanda da önemli altyapı hizmetleri verdiklerini vurguladı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan; Türk savunma sanayisinin lider elektronik kuruluşu ASELSAN ile önemli bir iş birliğine imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Ayrıca bu iş birliği sayesinde Turkcell’in yerli uygulaması BiP’in uygulama geliştirme altyapısını kullanarak, ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu a-ileti’yi tasarladıklarını kaydetti.

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