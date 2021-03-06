Genel
ASELSAN ve Turkcell, “güvenli iletişim” için iş birliği yaptı
Ülkemize yeni teknolojiler kazandırmaya yönelik çalışmalar yürüten ASELSAN ve Turkcell; “güvenli iletişim” için iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Turkcell, BiP üzerinden ASELSAN’a özel a-ileti platformunu geliştirdi.
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ASELSAN ve Turkcell, güvenli dijital iletişim çözümü için güçlerini birleştirdi. İş birliğiyle ilgili şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, Turkcell mühendislerinin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti platformunu 9 bine yakın ASELSAN çalışanı kullanmaya devam ediyor. Tamamen yerli olarak geliştirilen a-ileti platformundaki veriler ise ASELSAN’ın kendi veri merkezlerinde saklanıyor.
Paylaşılan bilgiye göre, BiP’in uygulama özelleştirme altyapısı kullanılarak tasarlanan a-ileti platformunda ASELSAN çalışanları kendi aralarında yazılı, sesli ve görüntülü görüşmelerini yapabiliyor. Ayrıca platformda bulunan “Keşfet” bölümündeki kapalı grup kanalları; ASELSAN ve çalışanları arasındaki iletişimin dijitalleşmesine imkan tanıyor.
Veri gizliliğinin son dönemde daha da önem kazanmasıyla kullanıcılara güven veren uygulama, bir şirkete özel geliştirilen ilk iletişim platformu olma özelliği taşıyor.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün; ASELSAN olarak güvenlik güçleri başta olmak üzere devletin stratejik kurumları için önemli sistemler geliştirdiklerini. Bunun yanı sıra ulaşımdan enerjiye pek çok alanda da önemli altyapı hizmetleri verdiklerini vurguladı.
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan; Türk savunma sanayisinin lider elektronik kuruluşu ASELSAN ile önemli bir iş birliğine imza atmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Ayrıca bu iş birliği sayesinde Turkcell’in yerli uygulaması BiP’in uygulama geliştirme altyapısını kullanarak, ASELSAN’a özel güvenli iletişim platformu a-ileti’yi tasarladıklarını kaydetti.
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Akıllı Telefonlar
OnePlus 8T modelinin DxOMark puanı belli oldu
OnePlus 8T modelinin merakla beklenen DxOMark puanı belli oldu. OnePlus’ın yeni telefonu OnePlus 8T, sunduğu özelliklerin yanında kamera performansı ile de dikkat çekiyor.
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OnePlus 8T, 6.55 inçlik 1080×2400 piksel çözünürlüklü 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunan bir panele sahip. Ayrıca bu panel %87 ekran/gövde oranına ulaşıyor. Bununla birlikte ekran, Gorilla Glass 5 ile çizilme ve düşmelere karşı oldukça dayanıklıdır. 402 ppi piksel yoğunluğuna sahip olan bu ekran 20:9 en boy oranıyla oldukça ideal boyutlarda.
Söz konusu akıllı telefonun kamera özelliklerine bakıldığında; f/1.7 diyafram açıklığına sahip 48 MP Sony IMX586 ana sensör, f/2.2 diyafram açıklığına sahip 12 MP ultra geniş sensör, 5 MP makro sensör ve 2 MP tek renkli sensör bulunduruyor. Ayrıca cihazın önünde ise 16 megapiksel F2.4 bir selfie kamerası yer alıyor.
DxOMark’ın detaylı incelemesinde OnePlus 8T modeli; fotoğraf alanında 115, zoomda 52 ve video kısmında ise 102 puan aldı. Bununla birlikte şirket, söz konusu akıllı telefonun ortalama skorunu 111 puan olarak belirledi.
OnePlus 8T modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,55 inç, 1080×2400 piksel çözünürlüklü, FHD+ Fluid AMOLED
- Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 8 veya 12 GB
- Depolama alanı: 128 veya 256 GB
- Arka kamera: 48 MP +16 MP + 5 MP + 2 MP
- Ön kamera: 32 MP
- Batarya: 4.500 mAh (65W hızlı şarj desteği)
Son olarak OnePlus 8T modelinin kamera performansının iyi olduğunu ve yakalanan görüntülerin “doğru koşullarda bakıldığında güzel” olduğunu ancak iyileştirilmesi gereken bazı alanlar olduğunu söylüyor. Özellikle düşük ışık koşullarında renk atmaları veya yanlış renk geribildirimi gösteren birçok görüntü ortaya çıkmış.
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Genel
Euro Truck Simulator 2 Heart of Russia ek paketi duyuruldu!
Euro Truck Simulator 2 için yeni ek paket ortaya çıktı. Rusya’nın detaylanacağı Heart of Russia ek paket ilk kez Steam‘de ortaya çıktı
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Euro Truck Simulator 2 detaylı Rusya haritasına kavuşuyor!
Oyun dünyasının önemli kategorilerinden biri de kuşkusuz simülasyon oyunları. Birçok başarılı yapımın yer aldığı bu kategoride özellikle ülkemizde de çok sevilen bir oyun bulunmakta. SCS Software tarafından geliştirilen Euro Truck Simulator 2 yeni bir güncelleme ile oyuncuları karşılayacak. Hali hazırda birçok Avrupa ülkesine yer veren oyunda, detaylı Rusya içeriğinin yer aldığı bir ek paket yolda. Heart of Russia ek paketini duyuran geliştirici ekip, Rus hayranlarını sevindirmeyi hedefliyor.
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Öte yandan Baltic Sea ek paketi ile bir kısım Rusya topraklarına oyun içinde yer veren yapımcı firma, bu sınırları genişletmeyi hedefliyor. Moskova‘ya kadar haritanın genişleyeceği belirtilse de tam kesin sınırlar henüz belli olmadı. Ayrıca ek paketin ne zaman geleceği de yine kesinleşmedi. Bununla birlikte fiyat konusunda da resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Steam sayfası oluşturulan ek paketin içeriğine buradan ulaşabilirsiniz. Bakalım SCS Software, sevilen oyunu için daha fazla oyuncuya ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Pro, Samsung’un 120Hz’lik Ekranını Kullanacak!
Oppo Find X3 Pro, Samsung’un 120Hz AMOLED LTPO ekranını kullanacak. İşte Oppo Find X3 Pro’nun bilinen tüm özellikleri.
Oppo‘nun yeni amiral gemisi modeli X3 Pro hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha önce birçok özelliğini öğrendiğimiz Find X3 Pro, şimdi ekran özellikleri ile karşımıza çıkıyor. Sızıntılara göre Find X3 Pro, Samsung’un LTPO ekranı ile birlikte gelecek.
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Oppo yeni akıllı telefon modeli X3 Pro için Samsung ile iş birliği yapıyor. Ice Universe tarafından gelen sızıntılara göre Find X3 Pro, üzerinde Samsung’a ait bir ekran taşıyacak. Ancak bu ekran LTPO tip bir ekran. Oppo Find X3 Pro daha önce akıllı saatlarde gördüğümüz bir ekran tipi ile gelecek. Dolayısıyla Find X3 Pro, Samsung‘un LTPO ekranını kullanan ilk telefon olacak.
In addition to Samsung, the first mobile phone to use an LTPO screen is the OPPO Find X3 series, which supports 5Hz-120Hz smart adjustment, and this screen supports 10bit, the top E4 screen from Samsung Display.
— Ice universe (@UniverseIce) March 5, 2021
Oppo Find X3 Pro üzerinde Samsung’a ait AMOLED LTPO tip ekran taşıyacak. 5-120Hz arasında yenileme hızı sunan Samsung LTPO ekran, 10 bir renk desteği ile geliyor. Dolayısıyla Find X3 Pro tüm bu özelliklere sahip olacak. Ek olarak bu ekranın 6.78 inç büyüklüğünde olacağı da söyleniliyor.
Oppo Find X3 Pro’nun özellikleri!
Find X3 Pro’nun özelliklerine bakarsak cihaz 65W SuperVOOC hızlı şarj ve 4500mAh batarya ile geliyor. Android 11 destekli ColorOS 11 işletim sistemi ile çalışan cihaz, 50MP’lik Sony IMX766 sensörünü üzerinde taşıyor.
Bununla birlikte yine 50MP‘lik ultra geniş açılı kamera, 13MP‘lik periskop kamera ve 5MP‘lik makro kamera ile gelen cihaz, ön tarafında 32MP‘lik bir ön kamera taşıyor. Snapdragon 888 yonga setinden güç alan Find X3 Pro, 12GB Ram ve 256GB depolama ile birlikte gelecek.
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