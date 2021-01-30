Özel İletişim Vergisi oranına zam geldi

Asus ROG Phone 5 için çalışmalarını sürdürüyor. Çıkışı için geri sayımın başladığı yeni nesil oyuncu telefonu şimdi de TENAA‘ya uğradı.

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Asus ROG Phone 5 tasarım detayları belli oldu!

Oyuncu telefonları piyasada önemli bir yer kaplamaya devam ediyor. Performans odaklı akıllı telefonların sayısı her geçen gün artıyor. Sektörün önemli isimlerinden olan Asus da yeni akıllı telefonu için geri sayıma geçti. ROG Phone 5 ile hayranlarının karşısına çıkacak olan firma, yakında cihazı tanıtacak. TENAA platformuna uğrayan akıllı telefonun tasarı detayları da resmiyete kavuştu. Üçlü arka kamera sistemine sahip olacak akıllı telefon, arka tarafta da seride görmeye alıştığımız ROG logosuna sahip olacak.

Ayrıca bazı teknik özellikleri de belli olan akıllı telefon, amiral gemisi seviyesinde ekipmanlara sahip olacak. Snapdragon 888 işlemcisine sahip olacak olan akıllı telefon, yüksek batarya kapasitesi ile bizleri karşılayacak. 6000 mAh bataryası olduğu öğrenilen akıllı telefon 65 W hızlı şarj desteğini kullanıcılarına sunmayı planlıyor. Akıllı telefon 6.78 inçlik AMOLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihazın ekran yenileme hızı ise 144 Hz olacak. Akıllı telefonun mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Bakalım yeni nesil oyuncu telefonu beklentileri karşılamayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.

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