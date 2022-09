9to5Mac’in yaptığı habere göre artık en pahalı iPhone’lar Türkiye’de satılıyor. Brezilya yıllardır dünyanın en pahalı iPhone’una sahip olmasıyla biliniyordu. Bu durum son lansman sonrasında ortaya çıkan fiyatlarla iPhone 12, iPhone 13 ve hatta üçüncü nesil iPhone SE ile gerçekleşmiş oldu oldu. 9to5Mac ile paylaşılan bir Nukeni araştırmasına göre, Türkiye artık dünyanın en pahalı iPhone 14’üne sahip.

Bakmakta fayda var: TÜM iPHONE MODELLERİNE ZAM GELDİ! | iPhone 14 Serisi Fiyatları

Nukeni her yıl, her ülkenin Apple web sitesinden alınan iPhone fiyatlarına göre sıralamasını güncelliyor. Fiyatlar, yerel para birimine ve ayrıca her ülkedeki yerel vergilere göre değişiyor. Bazı insanlar Brezilya’yı listenin başında görmeye alışık olsa da, iPhone 14 ile bu durum değişti.

Araştırmanın ABD ve Kanada için iki farklı fiyatı dikkate aldığını belirtmekte fayda var, çünkü bu ülkelerdeki yerel vergiler eyaletlere göre değişiklik gösteriyor (bazı eyaletlerde yerel vergiler bile yok). Tüm bunlar göz önüne alındığında Türkiye, en azından resmi olarak dünyanın en pahalı iPhone 14’üne sahip ülke oldu.

Örnek olarak iPhone 14 Pro’yu baz alırsak, Türkiye’de 128 GB’lık sürümün fiyatı 2.193,15 ABD dolarına denk geliyor. Brezilya, 1.823.19 $ fiyatla ikinci sırada yer alıyor. Listeye göre bir iPhone 14 Pro satın almak için en ucuz yerler, cihazın maliyetinin sırasıyla 999 $ (yerel vergiler hariç) ve 1.039.46 $ olduğu ABD ve Japonya. iPhone 14 satın almanın çok pahalı olduğu diğer ülkeler Hindistan, Macaristan ve Polonya.

ABD’de 829 dolardan başlayan iPhone 14’ün temel modeli için durum çok farklı değil (SIM’siz fiyatlandırma dikkate alındığında). ABD’den sonra, 128 GB iPhone 14’ün Japonya’da fiyatı 831,29 dolar. Ardından Türkiye, aynı cihazın 1,699,68 ABD Doları’na mal oluyor. Yani ABD’deki fiyatın iki katından fazla.

Türkiye’nin dünyanın en pahalı iPhone 14’üne sahip olmasına ne sebep oldu?



9to5Mac bu konu hakkında ise şöyle bir açıklama yapmış: “Daha önce de açıkladığımız gibi, dünya genelinde Apple cihazlarının fiyatlarını etkileyen birden fazla faktör var. Türkiye söz konusu olduğunda, ülke 20 yılı aşkın bir süredir ilk kez %80’i aşan enflasyon oranıyla ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. 2021’de Apple, yerel para biriminin dolar karşısında birkaç saat içinde değerinin %15’ini kaybetmesi nedeniyle Türkiye’deki ürün satışlarını askıya almıştı. Türkiye’deki satışlar yeniden başladığında, Apple ürünlerinin fiyatını %25 oranında artırdı. Yerel para biriminin çöküşü nedeniyle ülkede App Store fiyatları ve abonelikler de arttı.”

Diğer ülkeler de fiyat artışlarıyla karşı karşıya



Dünyada enflasyondan kaynaklı ekonomik sıkıntıda olan tek ülke Türkiye değil elbette. Dünkü açıklamaların ardından Apple, diğer Avrupa ülkelerindeki ürünlerinin fiyatını da sessizce yükseltti. Örneğin, üçüncü nesil iPhone SE, İngiltere’de 419 sterlinden 449 sterline çıktı.

Hem euro hem de sterlin, Apple gibi şirketlerin zayıf para birimini telafi etmek için fiyatlarını ayarlamasına neden olan Ukrayna’daki savaş gibi iç ve dış sorunlar nedeniyle değer kaybediyor.