Dün akşam gerçekleşen Apple lansmanında yeni iPhone 14 serisi tanıtıldı. Bununla beraber yeni Watch 8, Watch SE, Watch Ultra saatler ve AirPods Pro’nun 2. Nesli de tüketicilere gösterildi. Ancak ürünlerden daha çok fiyatları konuşuldu. Özellikle Apple Türkiye’nin eski telefonlara yaptığı zamla birlikte yeni iPhone 14 serisinin fiyatları birçok kişi için ulaşılamaz seviyelere geldi.

Biz de artısı ve eksisiyle hem iPhone 14 serisinin fiyatlarını hem de eski iPhone fiyatlarına gelen zammı ele aldık. Sizce Apple Türkiye, yenilenene fiyatlar ile ürünlerine alıcı bulabilecek mi? Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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