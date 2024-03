Türkiye’de pazarlama, iletişim, teknik, Ar-Ge ve yönetim konularında faaliyet gösteren 7.5 milyon civarında beyaz yakalı ofis çalışanı, ülke çapında ise 378 organize sanayi bölgesindeki 74 bini aşkın fabrikada ise 14 milyonu aşkın işçi, ara üretim elemanı ve mühendis çalışıyor. Beyaz yakalı 7.5 milyon ofis ve yaklaşık 10 milyon da üretim alanındaki çalışanlar plazalara, binalara, fabrikalara ve üretim merkezlerine giriş çıkış yaparken turnikelerden geçişte kart kullanıyor. Dünya ortalamasına göre her 4 çalışandan en az 1’i yıl içinde kartını kaybediyor, yine her 4 çalışandan 1’inin kartı da yıpranma, kırılma, çipinin zarar görmesi, bozulması nedenleriyle yenilemek zorunda kalıyor. Bir başka değişle çalışanların giriş çıkış yapmak için kullandığı kartların yüzde 50’si yıl içinde iş yeri yönetimleri tarafından değiştiriliyor. Yılda 8.7 milyon kartı yenilemek zorundayız Geçiş teknolojileri için kullanılan kartlar içerdikleri teknolojilere göre farklı fiyatlara temin ediliyor. Bu nedenle değiştirilen her bir kart, iş yerinin hanesine zarar olarak yazılıyor. Kartların maliyetleri ise 1 dolar ile 7.5 dolar arasında değişiyor. İş yerinin statüsü, talep edilen güvenlik ve kullanılan teknolojiye göre kart fiyatı 10 doları aşıyor. Ülkemizde her gün turnikeden geçmek için kart kullanan 17.5 milyon çalışan için her yıl 8.7 milyon adet yeni kart harcaması yapıldığında ise Türkiye ekonomisinin kayıpları artan döviz kuruna bağlı olarak her geçen gün daha da yükseliyor. Cep telefonu ile kartsız geçiş mümkün Temassız, hızlı ve güvenli geçiş teknolojileri üretip uygulayan Armongate, üstün teknolojisi sayesinde bu maddi kaybın önüne geçilmesinde büyük rol üstleniyor. Markaların çalışanların mesai sadakatini bilmek ve mola zamanlarını iş verimliliği açısından takip etmek için kartlı geçiş sistemleri kullandığını ifade eden Armongate COO’su Göksun Aktaş, “Armongate olarak geliştirdiğimiz mobil geçiş kontrol teknolojisi sayesinde kartların kaybolması ve yıpranmasına bağlı olarak yaşanan maddi sorunların tamamı ortadan kalkıyor” dedi. Her yıl büyük bir servet kaybediyoruz Kaybedilen her bir kart için iş yerlerinin yüklü ödemelerle karşılaştığının altını çizen Aktaş, “Yıl içinde kaybedilen 8.7 milyon kartın 1 dolar yenileme bedeli olduğunu düşündüğümüzde Türkiye ekonomisinin yıl içinde kaybettiği rakam 8.7 milyon dolardır. Kartın bedeli 7.5 dolar olduğunda ise kayıp bedeli 65.6 milyon dolara ulaşıyor. Bugün kart yenilemek için harcadığımız bu bedelle Türkiye’de bir fabrika kurmanın bedeli kullanılan teknoloji ve imal edilecek ürüne göre değişmekle birlikte 1 milyon dolardan başlıyor. Bizim her yıl kart yenilemek için harcadığımız para ile 9 ile 65 yeni fabrika açılması mümkün. Ama eski teknolojiye sahip, kopyalanması kolay, çalındığında bir başkası tarafından kullanılabilen kartları yenilemek için her yıl büyük miktardaki dövizi boşa harcamayı tercih ediyoruz. Üstelik bu rakam da iş yerlerinin cirolarının zarar hanesine yazılıyor” ifadelerini kullandı. Teknoloji ile kayıpların önüne geçiliyor Cep telefonu, NFC, QR kod, T.C. kimlik kartı ve pasaport kullanılan Geçiş Kontrol sistemiyle Armongate’in her gün 250 bin kez kapıları hızlı, güvenli ve temassız şekilde açtığını kaydeden Göksun Aktaş, “Klasik kartlı geçiş sistemleri yerine sunduğumuz yeni nesil teknolojiler ile plazalar, binalar, kampüsler, fabrikalar ve üretim merkezlerinde yoğunluk olmadan çalışanlar giriş çıkış yapılabiliyor. İnsan kaynakları tüm giriş çıkış bilgilerine anında ulaşıyor. Kart için harcama yapmaya gerek kalmıyor. Amacımız burada markaların kazandığı paranın eski teknoloji geçiş sistemlerini finanse etmek için değil daha fazla üretim, istihdam için harcanmasını sağlamak. Bunun için de teknolojinin son imkanlarını kullanmak” diye konuştu.