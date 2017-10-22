ARM Tabanlı Windows Bilgisayarlar Tam Gün Batarya Ömrü Sunacak

Microsoft ve Qualcomm uzun bir süredir ARM tabanlı işlemcilere sahip Windows dizüstü modelleri üzerinde çalışmalar yapıyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde Microsoft ve Qualcomm, ARM tabanlı Windows 10 çalıştıran bilgisayarları göstermişti. Bu bilgisayarlarda Snapdragon 820 işlemci yer alıyordu.

ARM işlemci desteği hala geliştirilme aşamasında. Bu yıl içerisinde geleneksel Windows 10 uygulamalarını çalıştıran ARM işlemcili bilgisayarların tanıtılması bekleniyor. Lenovo, ASUS ve HP gibi büyük bilgisayar üreticileri ARM tabanlı cihazlar çıkaracaklar.

Son gelen bilgilere göre bu bilgisayarların batarya ömrü bir günü geçecek. Microsoft’un yöneticilerinden Peter Bernard, Hong Kong’da düzenlenen Qualcomm toplantısında yanında bilgisayarın şarj aletini getirmediğini çünkü bilgisayarın neredeyse iki güne varan bir batarya ömrü sunduğunu açıkladı.