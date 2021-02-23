Dizüstü Bilgisayar
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
Lenovo Thinkbook Plus incelemesiyle karşınızdayız. Arkasında da ekran olan laptop tüm detaylarıyla videomuzda!
Göz atmak isteyebilirsiniz; DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
ARKASINDA EKRAN OLAN LAPTOP | Lenovo Thinkbook Plus!
Thinkbook Plus arka tarafında E-Ink ekran barındıran, rahatlıkla taşınabilecek hafiflikte olması özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda defter gibi kullanabileceğiniz laptop 10. nesil Intel Core İ7 10510U işlemcisiyle dikkat çekiyor. Özellikle profesyonel iş insanlarının dikkatini çekecek cihaz, 1.32 kg olan ağırlığı ve e-ink ekran özelliğine sahip Lenovo Thinkbook Plus’u her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz.
13,3 inç Full HD ekran bulunmakta. Özellikle bilgisayarı içerik üretme, profesyonel çalışmalarınız ve yaratıcı çalışmalarınızda da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayrıca belge ve notlarınızı düzenleyebileceğiniz Lenovo Pen Kalemi ileyaratıcı işlerinize ve notlarına imza bırabileceksiniz.
Lenovo Thinkbook Plus özellikleri
DONANIM
Intel Core i7 10510U
Intel UHD Graphics
16 GB DDR4 RAM
512 GB M.2 SSD
SES
Dolby Audio™
Harmon Kardon® hoparlörler
Alexa, sesle etkinleştirilen asistan
BAĞLANTI NOKTALARI
USB-C (DisplayPort, güç sağlama) 65W USB-C (Rapid Charge desteklidir)
2 x USB 3.0 (1 her zaman etkin)
HDMI 1.4b Kulaklık / mikrofon kombo
KALEM
Lenovo Pen
AĞIRLIK
1,32 kg
BOYUT
308 mm x 217 mm x 17.4 mm 1
2.1 inç x 8.54 inç x 0.68 inç
BAĞLANTI
WiFi 802.11 2×2 AX
Bluetooth® 5.0
Dizüstü Bilgisayar
DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
Lenovo Thinkpad X1 Fold incelemesiyle karşınızdayız. Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı dizüstü bilgisayarı olan X1 fold detayları videomuzda!
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DÜNYANIN İLK KATLANABİLİR EKRANLI BİLGİSAYARI! | Lenovo ThinkPad X1 Fold
ThinkPad X1 Fold kolayca katlanabilen, rahatlıkla taşınabilecek hafiflikte, güçlü ve dayanıklı olması özellikleriyle de dikkat çekiyor. Aynı zamanda çevrimiçi göz atma , video aktarma ya da sunum amacıyla kullanılan cihaz tablet formuna da getirilebiliyor. Intel Hybrid teknolojisine sahip Core i5 işlemcilerle desteklenen cihaz çok yönlülük ve kolay taşınabilirlik desteği sağlıyor.
Farklı kullanım seçenekleriyle kullanıcıların birincil cihazı konumuna gelen, 999 gram olan ağırlığı ve katlanabilir olma özelliklerine sahip Lenovo Thinkpad X Fold’u her zaman yanınızda taşıyabilirsiniz. Dilerseniz, küçük bir çanta da hatta cebinize kolaylıkla sığdırabilirsiniz. Dayanıklılığı ile ön planda olan Thinkpad X1 Fold tüm askeri MIL-STD-810H standart testlerinden geçti.
13,3 inç OLED ekran bulunmakta. Aynı zaman da 2K (2048×1536 piksel) çözünürlük sağlıyor.
Bilgisayarı içerik üretme, profesyonel çalışmalarınız ve yaratıcı çalışmalarınızda da kullanabilirsiniz. Bluetooth Mini Fold Klavye ile belgelerinize eklemeler yapabilir, notlar alabilirsiniz. Beraberin de cihazın içine yerleştirip kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Ayrıca belge ve notlarınızı Lenovo Mod Kalemi ile kolaylıkla imzalayabilirsiniz.
Lenovo ThinkPad X1 Fold özellikleri
DONANIM
Intel Core i5-L16G7
Intel UHD Graphics
8 GB LPDDR4x 4266 Mhz
256 GB M.2 SSD
SES
Realtek ALC3306
Dolby Atmos Desteği
2x 1W hoparlör
ADAPTÖR
65W USB-C Slim
EKRAN
13,3 inç QXGA (2048×1536) OLED 300 nit
KALEM
Lenovo Mod Pen
AĞIRLIK
0,999 kg
BOYUT
Katlı 158 x 235.6 x 27.8 mm
Açık 299 x 235.6 x 11.3 mm
BAĞLANTI
Intel AX200 802.11ax
Bluetooth 5.1
USB
2x USB-C 3.2 Gen 2
Dizüstü Bilgisayar
Samsung Galaxy Book Flex 2 tanıtıldı
Samsung, yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book Flex 2 modelini duyurdu. Galaxy Book Flex 2, ikisi bir arada ve 360 derece dönebilen ekran tasarımına sahip.
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Güney Koreli teknoloji devi son düzenlediği etkinlik ile yeni ikisi bir arada dizüstü bilgisayarını kullanıcıların karşısına çıkardı. Hem tablet hem de dizüstü bilgisayar olarak rahatlıkla kullanılabilen cihaz, yüksek fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy Book Flex 2; 13,3 ve 15,6 inç ekran seçenekleri ile birlikte satın alınabiliyor. Dokunmatik özellikli QLED panele sahip olan dizüstü bilgisayar, tüketicilere FHD+ çözünürlük sunuyor. Sahip olduğu menteşeler sayesinde 360 derece dönebilen ekran, S Pen desteğiyle de benzersiz bir deneyim sunuyor.
Samsung’un yeni dizüstü bilgisayarı, üzerinde bulunan ekran kartı ile de dikkat çekiyor. İki farklı ekran kartı tercih edilen cihazda, 13,3 inç ekranlı versiyonunda Intel Iris Xe GPU kullanılıyorken, 15,6 inç boyutlu versiyonunda ise NVIDIA MX450 GPU yer alıyor.
Samsung Galaxy Book Flex 2 özellikleri
Intel’in 11. Nesil i5 ve i7 işlemcilerini barından Galaxy Book Flex 2, 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 1 TB’ye kadar SSD ile yapılandırılabiliyor. Ayrıca dizüstü bilgisayarda 5W AKG stereo hoparlör, parmak izi okuyucu ve görüntülü görüşmelerin yapılmasını sağlayan 13 MP’lik bir kamera da bulunuyor. Cihazın sahip olduğu 69.7 Wh‘lik batarya ise oldukça yeterli bir kullanım süresi sunuyor.
Siyah ve mistik bronz renkleri ile karşımıza çıkacak olan Galaxy Book Flex 2’in başlangıç satış fiyatı 1680 dolar olarak belirlenmiş. Ancak ekran boyutu, RAM ve depolama seçeneklerinin en üst seviyede tercih edilmesi durumunda ödenmesi gereken tutar 2.580 dolara kadar yükselecek.
Dizüstü Bilgisayar
LG Gram 16, hafif dizüstü bilgisayarlara güzel bir eklenti
Yaptığı paylaşımda yeni bilgisayarını tanıtan Güney Koreli şirket LG; hafif ve ince tasarımlarıyla tanınır olan dizüstü bilgisayar serisine yakında LG Gram 16 cihazını da ekliyor.
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Yeni bilgisayar, ekran çerçevesinde daha da azaltmaya giderek tasarım olarak nispeten yeni bir görüntü sunmayı başarmış. Böylelikle 16inç’lik bir ekrana da imkan sağlanmış ve mevcut olan Gram 15 bilgisayarından biraz daha gelişme göstermiş gibi duruyor. Boyutları ise 356 x 244 x 16.8 mm olan dizüstü bilgisayar, alüminyum malzemesiyle birlikte yaklaşık olarak 1.17 kg geliyor.
Cihazın IPS paneli 2560 x 1600 piksellik bir çözünürlük sunuyor ve önceki 15inç’lik modelinin 1080p çözünürlüğünden de bir adım ileri atmış oluyor. İşlemci kısmında ise Tiger Lake 11.nesil tercih edilmiş. İki farklı modelinde i5-1135G7 ve i7-1165G7 işlemcilerini barındıran bilgisayar; sırasıyla 8 ve 16GB’lık RAM kapasitesi sunuyor. Depolamada ise 1TB kapasiteli NVMe disk imkanı sağlanırken, yine önceki modeline göre dokunmatik alanında %55’lik bir genişletmeye gidilmiş ve klavye tuş genişliğinde de gelişim sağlanmış.
Bağlantı açısından ise iki tane Thunderbolt 4 girişinden bahsedebiliriz. Yine Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 bu seçenekler arasında yer alıyorlar.
Dizüstü bilgisayarın Ocak ayında Kore’de beyaz, siyah ve gümüş renkleriyle ulaşılabilir olacağı düşünülüyor. Gram serisi ise, yine Tiger Lake işlemcileriyle güncellenmiş ve ince tasarımlarını koruyan LG Gram 14 ve LG Gram 17 dizüstü cihazlarıyla tamamlanmış olacak. Ancak bu bilgisayarların uluslararası piyasalara ne zaman ve hangi fiyat ile geleceklerini ise henüz bilmiyoruz. Bununla birlikte Ocak ayında yapılacak CES teknoloji fuarında daha detaylı bilgilere sahip olmamız olası.
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Yazan: ionsboer, 17 saat önce
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