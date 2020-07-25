Genel
Arka yolcular için ilk hava yastığı, 2021 Mercedes S-Serisi’nde!
Mercedes-Benz genellikle konfor ve lüks ile adından söz ettiren bir marka olmuştur. Fakat güvenlikte de bir o kadar öncülerden olmuştur. Görünüşe bakılırsa bu unvanını korumaya devam ediyor.
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Alman üretici tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Mercedes-Benz S-Serisi’nde, “arka koltuktaki yolcular için ilk hava yastığı” özelliği olacak.
Söz konusu hava yastıklarının, ön koltuğun arkasına monte edildiği düşünülüyor. Bir çarpışma tespit edildiğinde devreye giriyor. Paylaşılan görselden, hava yastığının “U” şeklinde olduğu düşünülüyor. Görselden hareketle, şekil itibariyle yolcuyu adeta bir eldivenle tutar gibi yakaladığı anlaşılıyor.
Mercedes-Benz, hava yastıkları hakkında çok detaylı bir açıklama yapmadı. Fakat öndeki hava yastıklarından tamamen farklı bir konseptte olduğunu söyledi. Özellikle arka koltukta seyahat eden çocuk yolcular için güvenlik kriterlerini yeni bir seviyeye çıkaracaklarını eklediler.
Yeni hava yastıklarının yanı sıra Pre-Safe Impulse Side sistemi de güncellenmiş. Bu sistem, aracın yan taraftan alacağı darbelere karşı sürekli tetikte bekliyor. Herhangi bir çarpışma tespit edildiği anda sürücü ve ön yolcu, koltuk hava yastıkları şişirilerek aracın merkezine doğru ittiriliyor. Ayrıca E-Active Body Control süspansiyonlar ile araç yükseltilerek, çarpışma şiddetinin büyük bir kısmı aracın daha dayanıklı kısmı olan alt yapı tarafından sönümleniyor.
2021 S-Serisi, 2 Eylül‘de tanıtılacak. Bu tarihe kadar Mercedes, insanları “şaşırtmalı bilgilerle kandıracağını” söylüyor.
Kaynak: Carscoops
Dizüstü Bilgisayar
Huawei Matebook X Pro (2020) inceleme – Çok hafif ama güçlü!
Huawei MateBook X Pro (2020) inceleme yazımızda, şirketin Matebook ailesinin ülkemizde yeni satışa çıkan tepe modeline yakından bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl gördüğümüz MateBook X Pro modelinin özellikle donanımsal anlamda yenilenen modeli, kolay taşınabilir ve güçlü bir dizüstü bilgisayar arayanlara hitap ediyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) kutu içeriği ve tasarım
Cihazın kutusundan, kolay taşınabilirliği destekleyen akıllı telefon adaptörlerinden biraz daha büyük boyutta diyebileceğimiz 65W gücünde bir adaptör çıkıyor. Bunun yanı sıra ekstra HDMI, VGA, USB Type-C ve USB Type-A girişi sunan dönüştürücü de kutuya konulmuş. Normalde ekstra para ödeyerek aldığınız bu adaptörün kutu içerisinden çıkması hoş bir detay. Yalnızca özellikle içerik üreten insanlar olarak, kart okuyucu da olsa tadından yenmezdi diye içimizden geçirdik.,
Ürünün tasarımına baktığımızda kolay taşınabilirlik esas alınmış. Zira dizüstü bilgisayar sadece 1.3 kg ağırlığında ve 14.6 mm kalınlığında. Yekpare metal kasa ile gelen Huawei MateBook X Pro (2020) modelinde, klavyenin içerisine gizlenmiş webcam çözümü devam ediyor. Bu sayede hem ekran kasa oranını daha iyi seviyelerde oluyor hem de gizlilik endişesi nedeniyle kamerayı bantlamak gibi işlemlere gerek kalmıyor. Yine önceki modelde gördüğümüz güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi sensörü bu modelde de yer alıyor. Çok hızlı okuma yapabilen bu sensör sayesinde şifre girmenize gerek kalmadan Windows’u uyandırabiliyorsunuz.
Arkadan aydınlatmalı bir klavye ile gelen modelde, hem klavye hem de touch pad deneyimi sorunsuz. Ayrıca klavyenin her iki yanına konumlandırılmış toplamda 4 adet hoparlör, dizüstü bilgisayarında film izleyen veya müzik dinleyen insanlar için oldukça güçlü ve temiz bir ses deneyimi sunuyor.
Huawei MateBook X Pro (2020) ekran ve donanım özellikleri
13.9 inç ekran boyutunda %91 ekran kasa oranı sunan modelde 3000 x 2000 çözünürlük ve sRGB renk gamının %100’ü destekleniyor. Diğer Huawei dizüstü bilgisayar modellerinde gördüğümüz ekran renk sıcaklığı ve doygunluğu ayarları yine Windows’un içerisinde yer almakta. Ayrıca ekran parlaklığı da dışarıda çalışmak için oldukça yeterli.
Cihazın en önemli donanımsal iyileştirmesi işlemci ve GPU tarafında. Zira gücünü Intel Core i7-10510U işlemcisinden alan modelde grafik kartı tarafında NVIDIA GeForce MX250 yer alıyor. Yeni işlemci, 4 çekirdek 8 izlek yapısında ve 4.90 GHz’e kadar saat hızını çıkarabiliyor. Grafik kartının bu sefer GeForce MX250 olması ise, başta Photoshop ve Premiere gibi GPU gücüne de ihtiyaç duyulan programlar başta olmak üzere, belli başlı oyunları oynayabilmek adına da görev yapıyor.
Cihazda ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Bu SSD ile yaptığımız testlerde 3100 MB/S ve 3300 MB/s olmak üzere yazma okuma hızlarına ulaşabildik. Donanımsal anlamda gözümüze çarpan en büyük eksik Wi-Fi 6 desteği olmaması. Cihazda 802.11ac ile çift bant desteği yer alsa da, böylesi üst düzey bir modelde Wi-Fi 6 da olmalıydı.
Huawei’nin çoklu ekran teknolojisi ve ekosistem
Daha önce videosunu paylaştığımız üzere, Huawei’nin uyumlu akıllı telefonlarıyla gerçekleştirdiği “Multi-Screen Collabration” özelliği bu dizüstü bilgisayar modelinde de bulunuyor. Bu sayede Huawei Share etiketine akıllı telefonunuzu dokundurarak bağlantıyı sağlayabiliyor ve telefonunuzu dizüstü bilgisayarınızdan kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra cihazınızdaki fotoğraf, video veya dökümanları sürükle bırak yöntemiyle anında bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuzdaki bir yazıyı kopyalayıp, direkt olarak dizüstü bilgisayarınızdaki bir Word yazısına veya Powerpoint sunumuna yapıştırabilmek gibi ek avantajlar da mümkün.
Batarya ömrü ve şarj
Cihaz içerisindeki 56W batarya ile 13 saate varan bir video izleme ömrü sunuyor. Kendi deneyimlerimize göre, tam şarjlı haldeyken bir ofis gününü çok yük gerektiren işler yapmadığınız sürece çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca 65W adaptör ile cihazın şarj olduğunu da tekrar belirtelim.
Genel
LG Q92 5G, Google Play Console üzerinde görüntülendi!
LG yeni orta seviye cihazı Q92 5G için çalışmalarını sürdürüyor. Firmanın yeni cihazı Goggle Play Console üzerinde görüntülendi.
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LG Q92 5G, bazı teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
Akıllı telefon pazarında uzun zamandır eski günlerine dönmeyi amaçlayan LG, yeni cihazı Q92 5G ile kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firmanın orta seviyeye konumlandırmayı planladığı cihaz 5G özelliği ile dikkat çekiyor. Google Play Console üzerinde geçtiğimiz gün görüntülenen cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıkmış oldu. Gücünü Snapdragon 765G işlemcisinden alacak cihazın, görünüşe göre 6 GB RAM kapasitesi olacak. Ayrıca cihazın 128 GB’lık dahili depolama seçeneğine sahip olacağı tahmin ediliyor.
Google Play Console üzerinde ortaya çıkan liste sayesinde bazı detaylara ulaşılırken, cihazın tasarım detaylarından da yeni bilgiler ortaya çıktı. Delikli ekran ile geleceği öğrenilen cihazın, Full HD+ özellikli olması bekleniyor. Cihazın teknik özellik ve fiyat bakımından Velvet serisinden daha uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak kullanılan işlemci nedeniyle cihazın orta üst seviye olması bekleniyor. Herhangi bir çıkış tarihi ve fiyat bilgisi henüz yer almaz iken, cihazın Google Play Console üzerinde görüntülenmesinin ardından çıkışına veya tanıtımına az bir süre kaldığı tahmin ediliyor. Bakalım LG, yeni cihazı ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
2021 BMW M3 böyle görünebilir!
2021 BMW M3 prototiplerinin neredeyse kamuflajsız fotoğrafları, son günlerde internette bol bol bulunuyor. Bu durum bazı bağımsız tasarım stüdyolarına bol miktarda tahmin imkanı verdi.
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Kolesa‘da yer alan bir tasarımcı tarafından 2021 M3’ün tasarımı, dijital ortamda yorumlandı. Casus fotoğraflardan ilham alındığı söylenen bu tasarım, kamuflaj altında saklanan detaylarla büyük oranda örtüşüyor gibi. Fakat unutmamak lazım, Kolesa bağımsız bir site ve BMW ile herhangi bir resmi ilişkisi yok. Yani bu görseller tamamen kişisel bir bakış açısıyla oluşturulmuş.
Aracın ön kısmında büyük böbrek ızgaralar dikkat çekiyor. Böbrek ızgaralar, Ekim 2019‘da ortaya çıkmıştı ve o zamandan beri yeni M3 ve M4 hakkında en çok tartışılan konu bu oldu. Fakat öndeki plakanın konumu, biraz da olsa dikkatleri böbreklerin üzerinden alıyor.
Ön tamponda yer alan kaslı hava girişleri, araca agresif bir hava katmış. Ayrıca çizimi yapan sanatçı, 2021 M3 tasarımındaki ön farlarda lazer aydınlatmaları tercih etmiş. Aracın yan tarafında ise büyük BMW M jantlar, keskin yan etekler ve ön çamurluktaki geleneksel BMW M havalandırmaları göze çarpıyor. Arkaya geldiğimizde ise dörtlü egzoz sistemini barındıran bir difüzor ve bagaj spoyleri dikkat çekiyor.
2021 BMW M3’te beklenen teknik detaylar
3.0 litrelik çift turbolu sıralı 6 silindirli motorla geleceği söylenen aracın, 473 beygir güç ve 6 ileri manuel şanzımana sahip olması bekleniyor.
Biraz daha vahşi M3 Competition modelinde ise 503 beygir güç ve 650 Nm tork olacak. 8 ileri M Steptronic şanzımanın yer alacağı bu araçta, arkadan çekişli bir sistem bulunacak. Fakat ilerleyen zamanlarda dört çeker M3 Competition‘lar da satışa sunulacak.
2021 BMW M3 ve M4’ün, bu sonbaharda tanıtılması bekleniyor.