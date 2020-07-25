Arka yolcular için ilk hava yastığı, 2021 Mercedes S-Serisi’nde!

Huawei MateBook X Pro (2020) inceleme yazımızda, şirketin Matebook ailesinin ülkemizde yeni satışa çıkan tepe modeline yakından bakıyoruz. Geçtiğimiz yıl gördüğümüz MateBook X Pro modelinin özellikle donanımsal anlamda yenilenen modeli, kolay taşınabilir ve güçlü bir dizüstü bilgisayar arayanlara hitap ediyor.

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Huawei MateBook X Pro (2020) kutu içeriği ve tasarım

Cihazın kutusundan, kolay taşınabilirliği destekleyen akıllı telefon adaptörlerinden biraz daha büyük boyutta diyebileceğimiz 65W gücünde bir adaptör çıkıyor. Bunun yanı sıra ekstra HDMI, VGA, USB Type-C ve USB Type-A girişi sunan dönüştürücü de kutuya konulmuş. Normalde ekstra para ödeyerek aldığınız bu adaptörün kutu içerisinden çıkması hoş bir detay. Yalnızca özellikle içerik üreten insanlar olarak, kart okuyucu da olsa tadından yenmezdi diye içimizden geçirdik.,

Ürünün tasarımına baktığımızda kolay taşınabilirlik esas alınmış. Zira dizüstü bilgisayar sadece 1.3 kg ağırlığında ve 14.6 mm kalınlığında. Yekpare metal kasa ile gelen Huawei MateBook X Pro (2020) modelinde, klavyenin içerisine gizlenmiş webcam çözümü devam ediyor. Bu sayede hem ekran kasa oranını daha iyi seviyelerde oluyor hem de gizlilik endişesi nedeniyle kamerayı bantlamak gibi işlemlere gerek kalmıyor. Yine önceki modelde gördüğümüz güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi sensörü bu modelde de yer alıyor. Çok hızlı okuma yapabilen bu sensör sayesinde şifre girmenize gerek kalmadan Windows’u uyandırabiliyorsunuz.

Arkadan aydınlatmalı bir klavye ile gelen modelde, hem klavye hem de touch pad deneyimi sorunsuz. Ayrıca klavyenin her iki yanına konumlandırılmış toplamda 4 adet hoparlör, dizüstü bilgisayarında film izleyen veya müzik dinleyen insanlar için oldukça güçlü ve temiz bir ses deneyimi sunuyor.

Huawei MateBook X Pro (2020) ekran ve donanım özellikleri

13.9 inç ekran boyutunda %91 ekran kasa oranı sunan modelde 3000 x 2000 çözünürlük ve sRGB renk gamının %100’ü destekleniyor. Diğer Huawei dizüstü bilgisayar modellerinde gördüğümüz ekran renk sıcaklığı ve doygunluğu ayarları yine Windows’un içerisinde yer almakta. Ayrıca ekran parlaklığı da dışarıda çalışmak için oldukça yeterli.

Cihazın en önemli donanımsal iyileştirmesi işlemci ve GPU tarafında. Zira gücünü Intel Core i7-10510U işlemcisinden alan modelde grafik kartı tarafında NVIDIA GeForce MX250 yer alıyor. Yeni işlemci, 4 çekirdek 8 izlek yapısında ve 4.90 GHz’e kadar saat hızını çıkarabiliyor. Grafik kartının bu sefer GeForce MX250 olması ise, başta Photoshop ve Premiere gibi GPU gücüne de ihtiyaç duyulan programlar başta olmak üzere, belli başlı oyunları oynayabilmek adına da görev yapıyor.

Cihazda ayrıca 16 GB RAM ve 1 TB NVMe PCIe SSD yer alıyor. Bu SSD ile yaptığımız testlerde 3100 MB/S ve 3300 MB/s olmak üzere yazma okuma hızlarına ulaşabildik. Donanımsal anlamda gözümüze çarpan en büyük eksik Wi-Fi 6 desteği olmaması. Cihazda 802.11ac ile çift bant desteği yer alsa da, böylesi üst düzey bir modelde Wi-Fi 6 da olmalıydı.

Huawei’nin çoklu ekran teknolojisi ve ekosistem

Daha önce videosunu paylaştığımız üzere, Huawei’nin uyumlu akıllı telefonlarıyla gerçekleştirdiği “Multi-Screen Collabration” özelliği bu dizüstü bilgisayar modelinde de bulunuyor. Bu sayede Huawei Share etiketine akıllı telefonunuzu dokundurarak bağlantıyı sağlayabiliyor ve telefonunuzu dizüstü bilgisayarınızdan kontrol edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra cihazınızdaki fotoğraf, video veya dökümanları sürükle bırak yöntemiyle anında bilgisayarınıza alabiliyorsunuz. Ayrıca telefonunuzdaki bir yazıyı kopyalayıp, direkt olarak dizüstü bilgisayarınızdaki bir Word yazısına veya Powerpoint sunumuna yapıştırabilmek gibi ek avantajlar da mümkün.

Batarya ömrü ve şarj

Cihaz içerisindeki 56W batarya ile 13 saate varan bir video izleme ömrü sunuyor. Kendi deneyimlerimize göre, tam şarjlı haldeyken bir ofis gününü çok yük gerektiren işler yapmadığınız sürece çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca 65W adaptör ile cihazın şarj olduğunu da tekrar belirtelim.