2021 BMW M3 böyle görünebilir!

Ubisoft, yaptığı açıklamada yeni nesil oyunlarını en azından bu yıl için 60 dolardan satmaya devam edeceğini deklare etti.

Ubisoft, yaptığı açıklamada PS5 ve Xbox One Series X konsollarına çıkaracağı yeni nesil oyunları bu yıl için 60 dolardan satacağını belirtti. 2021 ve sonrası için herhangi bir bilgi verilmese de bu sene çıkacak Ubisoft oyunlarında zam olmayacağı kesinleşti. Özellikle NBA 2K serisi ile bilinen Take Two, yeni nesil oyunlar için 10 dolar zamlı ücret, yani 70 dolar talep edeceğini duyurmuştu. Bu karar da oyuncular tarafından tepki çekmişti.

Ubisoft‘un merakla beklenen oyunu Watch Dogs: Legion şuan Xbox marketinde ön siparişe açık durumda. Bu oyunu alanlar Microsoft‘un “Smart Delivery” hizmetiyle oyunu Xbox Series X platformuna ücretsiz olarak taşıyabilme imkanına sahip olacak. Ubisoft’un bu kararı oldukça olumlu gözükse de, yeni nesil konsolların çok güçlü olmasıyla artacak kalite ve içerik talebi nedeniyle önümüzdeki yıllarda oyun fiyatlarının 60 doların üzerine çıkması oldukça olası gözüküyor.