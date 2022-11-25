MIT’nin Bitler ve Atomlar Merkezi’ndeki araştırmacılar, etkin bir şekilde kendi kendini monte eden robotlar inşa ediyor. Ekip, otonom, kendi kendini monte eden bir robotun hala “uzakta” olduğunu kabul ediyor, ancak şu ana kadar robot olumlu sonuçlar veriyor.

Sistemin merkezinde, parçalar arasında değiş tokuş edilebilen enerji ve verileri taşıyan vokseller (bilgisayar grafiklerinden ödünç alınmış bir terim) yer alıyor. Parçalar robotun temelini oluşturuyor, daha fazla montaj için ağ etrafında hareket ettirmeden önce ek vokselleri yakalıyor ve ekliyor.

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Araştırmacılar Nature dergisinde yayınlanan ilgili makalede şunları belirtiyor:

“Yaklaşımımız, daha büyük yapıların inşa edilmesi için daha büyük makineler gerektiği yönündeki geleneksel düşünceye meydan okumaktadır ve günümüzde sabit altyapıya önemli miktarda sermaye yatırımı gerektiren ya da hiç mümkün olmayan alanlara uygulanabilir.”

Bu sistemler için doğru düzeyde zeka geliştirmek büyük bir engel. Diğer şeylerin yanı sıra, robotlar nasıl ve nerede inşa edeceklerini, ne zaman yeni bir robot inşa etmeye başlayacaklarını ve genel olarak çalışma sürecinde birbirleriyle çarpışmaktan nasıl kaçınacaklarını belirlenecek.

Ekip şu anda vokselleri bir arada tutmak için daha güçlü bağlayıcılar oluşturmak üzerinde çalışıyor. Ayrıca NASA ve ABD Ordusu Araştırma Laboratuvarı projenin finansmanına katılıyor.