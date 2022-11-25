Arkeologlar, Almanya, Avusturya ve İsviçre arasında yer alan bir buzul gölü olan Konstanz Gölü’nün pırıltılı sularının altında kilometrelerce uzanan ve 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre yaklaşık 5.500 yıl önce yaşamış insanlar tarafından yapılmış gibi görünen antik kaya yığınları veya cairn’lerden oluşan bir su altı izinin gizemini çözmeye çalışıyor.

Devasa taşlar, Langenargen’deki Göl Araştırma Enstitüsü tarafından 2015 yılında ilk kez keşfedildiklerinden bu yana kamuoyunun dikkatini çekmiş ve uzmanlar arasında tartışmalara neden olmuştur. Bu türden yaklaşık 170 kaya oluşumu Konstanz Gölü’nün sığ sularının altında, güneybatı İsviçre kıyısından birkaç yüz metre uzakta sıralanıyor.

Thurgau Kantonu Arkeoloji Müzesi’nde arkeolog olan Urs Leuzinger liderliğindeki bir ekip, kaya oluşumlarının Neolitik dönemde bölgede yaşayan insanlar tarafından yapıldığına dair ikna edici kanıtlar topladı.

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Annual Review of Swiss Archeology dergisinde (2021 Review of Swiss Archaeology) yayınlanan bir araştırmaya göre, onlarca metre genişliğinde ve 2 metreye kadar yüksekliğe sahip olan bu yığınlar, oluşturulması için çok çaba ve zaman harcanmış etkileyici yapılar olsa da, “10 kilometre uzunluğundaki bu tarih öncesi özelliğin işlevi hala gizemini koruyor”.

Arkeologlar daha önce, binlerce yıl önce bu gölün etrafındaki bataklık alanda Neolitik halklar tarafından inşa edilen ve “kazıklı konut yerleşimleri” olarak bilinen köylerin kalıntılarını ortaya çıkarmışlardı. Oluşum tek bir yerleşimin eseri olamayacak kadar büyük olduğundan, bu köylerin birçoğunun taşların yapımında yer almış olması muhtemeldir.

Bu yığınları oluşturmak için ne kadar çaba harcandığı düşünüldüğünde, tarih öncesi halklar için ne anlama gelmiş olabileceklerini düşünmek ilginçtir. Arkeologlar, göllerde inşa edilen yapay adalar olan krannoglar da dahil olmak üzere birkaç olası işlevi değerlendiriyor. Ayrıca kazıkların balık tutma platformları, mezar alanları, sınır tahkimatları, gündönümlerine dayalı bir takvim veya hatta bir tür kült astronomik imge olabileceğini öne sürüyorlar.