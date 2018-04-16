Çentikli ekran Apple’ın iPhone X ile başlattığı ve kısa zamanda (Çinli üreticiler sağolsun) hızlı bir şekilde yayılan yeni tasarım modası. Zaten Apple ile başlamış olan akımda ikinci rakibi Samsung’dan beklense de o çentikli ekrana sahip Samsung telefon bir türlü ortaya çıkmadı.

İlk başta gözler pek ümitli olunmasa da S9 serisindeydi ancak iki telefonda da çentik yoktu. Sonra Note 9’da olabilir mi sorusu akıllara gelse de son alınan bilgiler yeni Note cihazının da Infinity Display ile geleceği yönünde. Tam umutlar kesilmiş, Samsung çentikli ekran yapmayacak galia düşünceleri ortalıkta dolaşmaya başlamışken Çin’in mülkiyet fikr-i mülkiyet sitesi SİPO’dan bir patent haberi çıkageldi.

Çentikli ekran neden yeni Samsung telefonlara gelmedi?

Bu zamana kadar Infinity Display’li cihazlardan şikayet gelmemiş olacak ki Samsung yeni akıma gözü kapalı girmeyi reddedip son iki telefonunu da aynı tasarımda piyasaya sürdü. İnternet ortamında Galaxy S10 olduğu düşünülen Samsung marka bir akıllı telefon patenti bizlere bu cihazın (artık adı ne olursa) çentikli ekrana sahip ilk Samsung telefonu olacağı mesajını verdi, hatta belki bir de ilk çentiksiz “tam ekran” telefon.

İki farklı patent için başvuruda bulunan firma hem çentikli hem de çentiksiz ekran üzerinde çalışıyor belli ki. Tamamen çerçevesiz bir yapıya sahip ekranın çentikli versiyonunda ahize, selfie kamerası ve LED kısımları görünüyor. Cihazın arka kısmına ise çift kamera ve yine LED flaşını görebiliyoruz. Oldukça sade tasarlanan cihaz özellikle yuvarlak hatları ile arkadan sanki iPhone’u anımsatıyor. İkinci tasarım olan full ekran ise daha ilginç bir teknoloji. Nitekim bu ekranın üst tarafında kamera ve ahize yeri de mevcut değil. Telefonların gerçek olması durumunda parmak izi sensörünün nerede olacağı düşünülünce akla ilk gelen yer ekran altı. Nitekim ikinci patent çizimindeki ekrana parmak izi sensörü koyulsa bile kamera kısmını nasıl çözüleceği hakkında bir bilgi mevcut değil. Belki de Samsung selfie kamerası olmayan tam ekran bir telefon üzerinde çalışıp Apple’dan bir adım öteye geçme niyetindedir.