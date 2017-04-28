Apple’ın Yeni Patenti Wi-Fi Üzerinden Telefon Şarj Ediyor

Apple’ın yeni patent başvurusu ile beraber şirketin kablosuz şarj teknolojileri üzerine araştırma yaptığı resmi bir şekilde doğrulandı.

Apple şarj seçenekleri farklı radyo frekansları üzerinde yoğunlaşıyor. Şirket hücresel bağlantılı 700 MHz ve 2700 MHz, Wi-Fi 2.4 GHz ve 5 GHz seçeneklerin yanında milimetrik dalga 10 GHz ve 400 GHz üzerine şarj seçenekleri üzerinde çalışıyor.

Patentin resmi adı Wireless Charging and Communications Systems With Dual-Frequency Patch Antennas olarak geçiyor. Bu teknoloji Airport Extreme routerı üzerinde yer alıyor. Patentte ayrıca 60 GHz’lik dalga boyu kullanılarak WiGig 802.11ad üzerinden güç transferi içeriyor.

Bu teknoloji şu an için patent aşamasında. Yani şirket hem gigabit hızında Wi-Fi sağlayan hem de odadaki iPhone’u şarj eden sihirli bir router üzerinde çalışmıyor. Yani böyle bir teknoloji günlük kullanımdan hala daha çok uzakta.