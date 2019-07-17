Apple’ın yeni emojileri sonbaharda geliyor

Apple, yıl sonuna doğru kullanıcılara sunacağı yeni emojileri gösterdi. Bu emojiler iOS, iPadOS, macOS ve watchOS platformları için kullanılabilir olacak.

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Yeni emojilerde neler var?

Bir süredir devam eden insan emojilerinin çeşitlendirilme teması, bu pakette de devam ediyor. Farklı renk tonlarına sahip insanların yan yana göründüğü emojilerle birlikte, görme veya yürüme engelli insanları tasvir eden emojilerin de olduğunu görüyoruz. Ayrıca mekanik kol ve bacak gibi yepyeni emojilerin de olduğunu belirtelim.

Bunların dışında, yeni hayvanlar da var. Örneğin orangutan, kokarca, tembel hayvan ve flamingo bu hayvanlar arasında. Yemek tarafında ise sarımsal, waffle, falafel ve tereyağı gibi emojiler buulunuyor. Son olarak yeni emoji paketinde Hint elbisesi sari gibi kıyafet de bulunuyor.

Unicode 12.0 içerisinde yer alacak yeni emojilerin tümünü görmek için bu bağlantıya göz atabilirsiniz.