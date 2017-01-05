Yeni yılın ilk gününde Apple’ın iOS cihazlar için uygulama marketi App Store’da tam 240 milyon dolar tutarında satış yapıldı.

Apple tarafından yapılan açıklamaya göre yeni yılın ilk gününde kullanıcılar App Store’da rekor düzeyde uygulama satın aldı. App Store genel olarak çizdiği pozitif tabloyu 2016’da da sürdürdü. iOS uygulama geliştiricileri markette yer alan uygulamalarından 2016 yılında tam 20 milyar dolar gelir elde etti. Bu miktar 2015’e kıyasla tam %40 arttı.

2017 yılında da bu pozitif tablo değişmeyecek gibi gözüküyor. Yeni yılın ilk gününde App Store 240 milyon dolar gelir ile şimdiye kadarki en yüksek satış rakamını elde etti. Şirketin Global Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcı Philip Schiller tüm geliştirici topluluğuna teşekkür etti ve bu uygulamaların kendi ürünleriyle beraber kullanıcıların hayatını daha kolay ve zengin hale getirdiğini açıkladı.

2016 yılında App Store’da yıldızı parlayan pek çok uygulama olsa da bunlardan çok azı aradan sıyrılarak dikkatleri üzerine çekti. Bunlardan bir tanesi de tüm yaz boyunca herkesin elinde telefonla gezmesini sağlayan Pokémon Go oldu. Sene sonunda piyasaya çıkan Super Mario Run ise ilk dört günde 40 milyondan fazla indirilme sayısına ulaştı. Bu iki oyunun dışında Prisma, Reigns, Procrate, Lumino City, Sweat with Kayla ve djay Pro gibi uygulamalar çok indirilenler arasında yer aldı.