Apple için 2026 yılının oldukça hareketli geçeceği teknoloji dünyasında uzun süredir konuşuluyor. Şirketin bu yıl 20’den fazla ürün tanıtması beklenirken, bunların içindeki beş tanesi tamamen yeni kategorileri temsil ediyor. Peki bu yıl hangi yeni Apple modelleri ile tanışacağız?

2026 yılında beklenen yeni Apple modelleri

Katlanabilir ekranlı ilk cihaz: iPhone Fold

Yıllardır süren söylentilerin ardından katlanabilir iPhone modelinin nihayet bu yıl tanıtılacağı iddia ediliyor. Kitap şeklinde açılan bir tasarıma sahip olacağı belirtilen bu modelin, açıldığında dikeyden ziyade yatay bir genişlik sunacağı söyleniyor.

Dış ekranının 5,3 inç, iç ekranının ise 7,7 inç civarında olacağı tahmin edilen bu cihazın en dikkat çekici yanı ise katlanma izi olmayan ekran teknolojisi olacak. yeni Apple modelleri arasında en merak edilen bu telefonun yaklaşık 2.000 dolardan satışa sunulması bekleniyor.

Akıllı evde yeni dönem: Güvenlik kamerası ve kapı zili

Apple, akıllı ev pazarında uzun süredir üçüncü taraflara bıraktığı alanı geri almaya kararlı görünüyor. Şirketin kendi markasıyla bir güvenlik kamerası ve görüntülü kapı zili üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Bu ürünler, ev otomasyonu ile derin bir entegrasyon sunacak.

Mark Gurman bu konu hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

“Cihaz, bir odada kimin olduğunu belirlemek için yüz tanıma ve kızılötesi sensörlere sahip. Apple, kullanıcıların otomasyona yardımcı olmak için evlerinin her yerine kameralar yerleştireceğine inanıyor. Bu, birisi odadan çıktığında ışıkların sönmesi veya belirli bir aile üyesinin sevdiği müziğin otomatik olarak çalınması anlamına gelebilir.”

Bu kameralar yeni Apple modelleri içindeki en pratik çözümlerden biri olarak evlerimizdeki yerini alabilir. Apple’ın burada önceliğinin gizlilik ve yerel işlem gücü olması bekleniyor.

Giyilebilir teknolojinin geleceği: Apple Glasses

Vision Pro henüz beklenen ana akım başarıyı yakalayamamış olsa da Apple’ın giyilebilir teknoloji tarafında yeni bir adımı var. Apple Glasses veya Apple Vision adıyla anılması beklenen yeni gözlüklerin bu yılın sonunda görücüye çıkması muhtemel görünüyor.

Bu gözlükler tam bir artırılmış gerçeklik deneyiminden ziyade yapay zeka ve Siri odaklı bir kullanım sunacak. Fotoğraf çekme, hoparlör ve iPhone entegrasyonu gibi özelliklerle donatılacak bu cihaz, yeni Apple modelleri listesinde geleceğin teknolojisi olarak konumlanıyor.

Ekranlı hoparlör: HomePod Touch

Apple’ın ev ürünleri tarafındaki bir diğer sürprizi ise ekranlı bir hoparlör olan HomePod Touch modeli olacak. Uzun süredir ertelenen bu cihazın, Siri’nin yeni yapay zeka yetenekleriyle birlikte tanıtılması planlanıyor.

Yedi inçlik kare bir ekrana sahip olması beklenen ürün, widget desteği ve FaceTime kamerasıyla bir ev otomasyon merkezine dönüşecek. Fiyatının 350 dolar civarında olması beklenen cihaz, yeni Apple modelleri içerisinde ev kullanıcılarına hitap edecek.

Herkes için Mac: Giriş seviyesi MacBook

Şu an Air ve Pro modelleriyle pazarda olan Apple, ürün gamına daha uygun fiyatlı bir giriş seviyesi MacBook eklemeye hazırlanıyor. 12,9 inçlik ekrana sahip olacağı iddia edilen bu bilgisayarın iPhone işlemcisi olan A18 Pro kullanacağı belirtiliyor.

Çeşitli renk seçenekleriyle gelmesi beklenen bu modelin en cazip yanı ise fiyatı olacak. Yaklaşık 599 veya 699 dolar bandında bir etiketle çıkması muhtemel bu cihaz, yeni Apple modelleri arasında bütçe dostu bir seçenek sunarak öğrencileri ve genel kullanıcıları hedefleyecek.

İlginizi Çekebilir: Samsung Galaxy Buds 4 Pro meyve esintili yeni bir renk ile gelebilir

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu yeni ürünler arasından en çok hangisini merakla bekliyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!