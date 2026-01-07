Samsung’un teknoloji dünyasında merakla beklenen yeni ürünlerinden biri olan Galaxy Buds 4 Pro, son sızıntılarla birlikte tasarım tarafında sürpriz bir detayla gündeme geldi. Genellikle siyah, beyaz ve gri gibi klasik tonlarda görmeye alıştığımız bu aksesuarlar, bu kez çok daha canlı bir görünümle karşımıza çıkabilir. Peki, Samsung’un yeni nesil kulaklık ailesi olan Galaxy Buds 4 Pro kullanıcılara neler sunacak?

Galaxy Buds 4 Pro yeni renk seçeneği: Apricot

Samsung, akıllı telefonlarını her yıl güncellese de üst segment kablosuz kulaklık modellerinde daha uzun bir yenileme döngüsü izliyor. Galaxy Buds 3 serisinin piyasaya sürülmesinin üzerinden yaklaşık 18 ay geçmesi, gözleri yeni nesil modellere çevirdi. Samsung’un telefonlar için hazırladığı One UI yazılımı içerisinde yapılan incelemeler, Galaxy Buds 4 Pro modelinin “Apricot” adı verilen özel bir renk seçeneğiyle geleceğini işaret ediyor.

Bu yeni renk seçeneği, ortaya çıkan görsellere bakıldığında pembe tonlarına yakın bir görünüm sergiliyor. Kulaklığın gövde kısmında ise metalik parıltılar dikkat çekiyor. Ancak bu Apricot renk seçeneği şu anki verilere göre sadece Pro modeline özgü olabilir. Standart modelde bu rengin kullanılıp kullanılmayacağı henüz bilinmiyor. Samsung daha önce de Samsung kablosuz kulaklık modellerinde lavanta veya zeytin yeşili gibi farklı denemeler yaparak kullanıcıların beğenisini kazanmıştı.

Donanım ve tasarım tarafındaki diğer detaylar

Sadece renk değil, cihazın teknik altyapısına dair de bazı ipuçları mevcut. Daha önce paylaşılan bilgilerde, kulaklıkların batarya kapasitelerinde güncellemeler yapıldığı ve yeni kafa hareketleri özelliklerinin eklendiği belirtilmişti. One UI yazılımı içerisindeki kodlar, Samsung’un bu kez kullanıcı deneyimini daha interaktif hale getirmeye odaklandığını gösteriyor. Kulaklık dünyasında beyaz ve siyahın hakimiyeti sürerken, böyle canlı bir rengin sunulması kişiselleştirme arayan kullanıcıları memnun edebilir.

Samsung’un Buds 3 serisinde kullandığı köşeli tasarım dili, bazı kullanıcılar tarafından eleştirilmişti. Yeni nesil Galaxy Buds 4 Pro modelinde bu keskin hatların yumuşatılıp yumuşatılmayacağı ise büyük bir merak konusu. Henüz resmi bir tanıtım tarihi açıklanmasa da yazılım kodlarındaki bu hareketlilik, cihazın yakın bir zamanda duyurulabileceğine dair beklentileri artırıyor. Yeni tasarım detayları ile dikkat çeken cihazın, ses kalitesi tarafında da önemli iyileştirmeler barındırması bekleniyor.

Piyasadaki rekabetin arttığı bir dönemde Samsung, hem şıklığı hem de performansı bir arada sunarak rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Özellikle Galaxy Buds 4 Pro için planlanan bu meyve esintili renk, markanın genç kullanıcı kitlesine ulaşma stratejisinin bir parçası olabilir. Gelecek günlerde daha fazla teknik detayın netleşmesiyle birlikte, bu Samsung kablosuz kulaklık modelinin pazardaki konumu daha iyi anlaşılacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kulaklıklarda siyah ve beyaz dışında bu tarz canlı renkleri tercih eder misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!