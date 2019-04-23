Apple’ın 5G modemlerini Qualcomm ve Samsung üretecek!

Geçtiğimiz günlerde Apple‘ın ürünlerinde kullanacağı 5G modemleri Qualcomm‘dan tedarik edeceği ortaya çıkmıştı. Gelen son habere göre Samsung da Apple için 5G modem üretebilir.

İlginizi çekebilir: Qualcomm ve Apple anlaştı!

Samsung modemlerini Apple cihazlarında ne zaman göreceğiz?

Ming-Chi Kuo isimli Apple analistinin hazırladığı rapora göre, Apple 5G modem için Qualcomm dışında ikinci bir tedarikçiyle daha anlaşmayı düşünüyor. Bu tedarikçinin Samsung olması bekleniyor. Apple‘ın bu hamleyi tek bir üreticiye bağlı kalmamak ve fiyat pazarlığı konusunda elini rahatlatmak için yaptığı tahmin ediliyor.

2020‘de piyasaya sürülmesi beklenen 5G’li iPhone‘ların modemlerinin Qualcomm ve Samsung‘un üretimi olması bekleniyor. Analist ayrıca pek çok majör akıllı telefon üreticisinin aksine 5G teknolojisine 2019 yerine 2020‘de geçecek olan şirketin, bu yenilik sayesinde son yıllarda düşen satışlarını artırabileceğini vurguluyor.