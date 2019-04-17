Qualcomm ve Apple anlaştı!

Qualcomm ve Apple dünyanın dört bir yanındaki mahkemelerde çeşitli yönlerden birbirleri ile mücadele ediyordu. Bu mücadelerden birkaçı da bazı patentlerin üzerine olduğu herkes tarafından biliniyor.

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Qualcomm ile 5G’ye sahip iPhone modelleri gelebilir!

Qualcomm, Apple ile davaları sona erdirmeye karar verdi. Bu karar sadece Apple üzerine değil, Apple’ın paydaş üreticileri ile de davaların sona erdirilmesine sebep olacak. Bunun yanında iki şirket çok önemli anlaşmalara imza attılar. İki şirket, global anlamda bir patent lisans anlaşması imzalarken, diğer yandan Qualcomm ve Apple işlemci tedarik anlaşmasına da imzalarını attı.

Bu anlaşmalar, Qualcomm’un tüm Apple mobil ağ ihtiyaçları ve daha fazlası için bir tedarikçi haline geleceği anlamına geliyor. Lisans sözleşmesi 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak, sözleşmeyi iki yıl daha uzatmak için bir seçenekle altı yıl geçerli olacak. Ayrıca Apple‘ın Qualcomm’a telif ücreti ödeyeceği de bilinenler arasında.

Bu sayede gelecek dönemlerde 5G bağlantı teknolojisine sahip yeni iPhone’lar görebileceğiz.