Apple, yeni patentiyle yataklarımıza girmeye hazırlanıyor!

Apple deyince her ne kadar aklımıza iPhone, iPad vb. gelse de, ABD’li teknoloji devi bunun çok ötesinde bir firma. Zira, sürekli farkı endüstrilere satın almalar ve patentlerle yatırım yapan şirket, bugün yine önemli bir patent aldı. Apple’ın bu seferki patenti ise bir hayli alışılagelmişin dışında. Kaliforniya’lı dev, yataklarımızda kullanacağımız bir teknolojinin peşinde…

Hazır yatak, uyku ve rahatlama gibi konulardayken; yatağınızda uzanıp dinlenirken favori dizi ve filmlerinizi izleyebileceğiniz, uygun fiyatlı tabletler listemizi sizinle paylaşmak isteriz!

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Apple, uykunuzu haptic (dokunma) temelli bir teknolojiyle takip etmek istiyor

Aslında, bu patent Apple ve uyku konusunun ilk birlikteliği değil. Hatta, teknoloji devinin uyku endüstrisiyle ilişkisi geçtiğimiz yıl Apple Watch’lara eklediği uyku takibi fonksiyonundan bile öncesine dayanmakta. Öyle ki, firmanın 2017 uyku teknolojileri geliştiricisi Beddit şirketini satın almasını bu alandaki ilk adımı olarak sayabiliriz. Yani, Apple’ın bugünkü patenti, şirketin uzun süredir üstünde çalıştığı bir alandaki son adımı.

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Firmanın yeni patentininin adı “Pneumatic Haptic Device”. Yani havalı/basınçlı haptik (dokunmaya dayalı) alet şeklinde çevirebiliriz. Peki bu cihaz ne işe yarayacak? Açıkcası, bu konuda kesin bilgi henüz mevcut değil. Apple, bu patenti çeşitli amaçlarla kullanabilir. Bu konudaki olasılıklar firmanın kendi markası altında çıkaracağı bir yataktan, yatağınıza yerleştireceğiniz küçük bir uyku takibi cihazına kadar gitmekte. Hatta, Apple’ın bunu ileride çıkaracağı VR cihazıyla birleştireceği bile söylentiler arasında.

Cihazın tam olarak ne olacağını bilmememize rağmen, patent başvurusu sağ olsun, çalışma prensibi hakkında tüm detaylara sahibiz. Cihaz, üzerinde haptik tepki algılayan küçük hücrelere sahip olacak. Bu hücreler inme ve şişme vasıtasıyla kullanıcıya titreşim benzeri tepkiler yollayacak. Bu inme ve şişmenin bir gaz veya sıvı yardımıyla yapılacağını da söyleyelim. Apple bu tepkilerin “kullanıcıyı rahatlatma, uyandırma ve hareket ettirmek” için kullanılacağını söylemekte. Buna ek olarak, cihaza ışık sensörü gibi başka sensörler de eşlik edebileceği söylenmekte. Tüm bu bilgiler cihazın yatağımızda kullanacağımız gelişmiş bir uyku takipçisi olacağını göstermekte. Heyecanla bekliyoruz…

Kaynak: TechRadar, AppleInsider