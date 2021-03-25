Apple
Apple, yeni patentiyle yataklarımıza girmeye hazırlanıyor!
Apple deyince her ne kadar aklımıza iPhone, iPad vb. gelse de, ABD’li teknoloji devi bunun çok ötesinde bir firma. Zira, sürekli farkı endüstrilere satın almalar ve patentlerle yatırım yapan şirket, bugün yine önemli bir patent aldı. Apple’ın bu seferki patenti ise bir hayli alışılagelmişin dışında. Kaliforniya’lı dev, yataklarımızda kullanacağımız bir teknolojinin peşinde…
Hazır yatak, uyku ve rahatlama gibi konulardayken; yatağınızda uzanıp dinlenirken favori dizi ve filmlerinizi izleyebileceğiniz, uygun fiyatlı tabletler listemizi sizinle paylaşmak isteriz!
Apple, uykunuzu haptic (dokunma) temelli bir teknolojiyle takip etmek istiyor
Aslında, bu patent Apple ve uyku konusunun ilk birlikteliği değil. Hatta, teknoloji devinin uyku endüstrisiyle ilişkisi geçtiğimiz yıl Apple Watch’lara eklediği uyku takibi fonksiyonundan bile öncesine dayanmakta. Öyle ki, firmanın 2017 uyku teknolojileri geliştiricisi Beddit şirketini satın almasını bu alandaki ilk adımı olarak sayabiliriz. Yani, Apple’ın bugünkü patenti, şirketin uzun süredir üstünde çalıştığı bir alandaki son adımı.
Bu haberi de sevebilirsiniz: Apple artık bizi damardan tanıyacak!
Firmanın yeni patentininin adı “Pneumatic Haptic Device”. Yani havalı/basınçlı haptik (dokunmaya dayalı) alet şeklinde çevirebiliriz. Peki bu cihaz ne işe yarayacak? Açıkcası, bu konuda kesin bilgi henüz mevcut değil. Apple, bu patenti çeşitli amaçlarla kullanabilir. Bu konudaki olasılıklar firmanın kendi markası altında çıkaracağı bir yataktan, yatağınıza yerleştireceğiniz küçük bir uyku takibi cihazına kadar gitmekte. Hatta, Apple’ın bunu ileride çıkaracağı VR cihazıyla birleştireceği bile söylentiler arasında.
Cihazın tam olarak ne olacağını bilmememize rağmen, patent başvurusu sağ olsun, çalışma prensibi hakkında tüm detaylara sahibiz. Cihaz, üzerinde haptik tepki algılayan küçük hücrelere sahip olacak. Bu hücreler inme ve şişme vasıtasıyla kullanıcıya titreşim benzeri tepkiler yollayacak. Bu inme ve şişmenin bir gaz veya sıvı yardımıyla yapılacağını da söyleyelim. Apple bu tepkilerin “kullanıcıyı rahatlatma, uyandırma ve hareket ettirmek” için kullanılacağını söylemekte. Buna ek olarak, cihaza ışık sensörü gibi başka sensörler de eşlik edebileceği söylenmekte. Tüm bu bilgiler cihazın yatağımızda kullanacağımız gelişmiş bir uyku takipçisi olacağını göstermekte. Heyecanla bekliyoruz…
Kaynak: TechRadar, AppleInsider
Akıllı Telefonlar
iPhone 13 serisi, küçük çentik ve ince çerçeveler ile gelecek!
Popüler bir sızıntı uzmanı, Apple’ın gelecek iPhone serisinin yeni render görüntülerini günün erken saatlerinde sosyal medyada paylaştı. Şimdilik serinin ismi hakkında bir netlik bulunmadığı için “Gelecek iPhone serisi” mesajı ile bu görüntüler ortaya çıktı. Yüksek ihtimalle “iPhone 13” olarak adlandırılması beklenen serinin, Apple’ın “13” sayısı ile ilgili batıl inancına göre iPhone 12S olarak adlandırılması da ihtimaller arasında yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Galaxy S21 FE, Note 21’in yerine Ağustos ayında piyasaya sürülecek!
Apple’ın yeni iPhone 13 serisi, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Geçtiğimiz günlerde şirket içinden pek çok isim, ekranın üst tarafındaki çentiğin kalkmayacağını doğruladı. Ancak bu çentiğin, daha küçük bir şekilde karşımıza çıkacağını tahmin ediyorduk. Şimdi ise ortaya çıkan yeni renderlar, bu tahminlerin doğru olma olasılığını arttırdı. Bununla birlikte, yayınlanan yeni görüntülere göre çentik daha küçük ve çerçeveler de daha ince olacak. Ayrıca bunun doğru olması halinde ekranın kullanılabilen aktif alanı artacak. Apple iPhone 13 serisi, en güncel D-ToF teknolojisi ile gelecek. Bu teknoloji, mevcut Face ID bileşenlerinin yerini alacak. Ayrıca yüz tanıma için gerekli alan miktarını da azaltacak.
Paylaşılan görüntü, büyük batarya, 120 Hz ekran tazeleme hızı ve lightning portun cihazda bulunduğunu gösteriyor. Ayrıca LiDAR sensör, 1 TB depolama alanı seçeneği ve ultra geniş açılı kameranın f/1.8 diyafram aralığı ile geleceği de belirtiliyor. Henüz kesin olmamakla birlikte telefonun A15 Bionic çip ile gelmesi de muhtemel.
Akıllı Telefonlar
Apple, pil kapasitesi ve pil ömrünü arttırmayı hedefliyor!
ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, geçtiğimiz perşembe günü Apple‘ın en son patentlerinden bazılarını resmi olarak açıkladı. Liste, pil ömrünü uzatmak için geliştirilen pil teknolojileri ile ilgili üç farklı patent içeriyor. Ayrıca yeni patentler, pil kapasitesinde de artış sağlayacak. Boyutların küçülmesine karşın kapasitede artış olması, Apple‘ın yaşadığı batarya kapasitesi sorunlarını aşmasına yardımcı olacaktır. Bu, cihazı daha taşınabilen bir hale getirecek ve kullanıcı güvenliğini arttıracak.
İlginizi çekebilir: Huawei P50, yüksek kalite renderları ile görüntülendi!
Apple, yeni patentleri ile neyi hedefliyor?
Pozitif ve negatif elektrotlarla ilgili olan bir patent, ABD Enerji Bakanlığı ile birlikte yapılan ortak çalışmanın ürünü olarak karşımıza çıktı. Bununla birlikte, bu patentte ABD Hükümeti’nin de hakları mevcut. Apple, pil performansını arttırmak için ortalama voltajı ve enerji yoğunluğunu arttıran bir kaplama üzerinde çalışıyor. Şirket ve ABD Enerji Bakanlığı, yüzey kaplama ve lityum iyon katot malzemelerinin bir kombinasyonunu geliştirdi. Bu kombinasyon, geleneksel alüminyum kaplamalardan oldukça farklıdır.
İkinci patent, küçük bir metal pil kutusunu göstermektedir. Oluşturulan yeni sistem, diğer bileşenlere zarar vermeden gövdede daha büyük pillerin kullanılmasına izin verecek. Bununla birlikte, mevcut pil tasarımındaki bileşenlerle pil arasındaki fiziksel ayrım ortadan kalkacak. Üçüncü ve son patent ise pil şişkinliğini tespit etmek ve hafifletmek için yeni çözümler üretiyor. Patentin içerdiği sistem, pilin şişmesi durumunda sorunu bulup şişmeyi azaltmak için çözümler geliştirecek. Bu, sistemin bir tür otomatik pil optimizasyonu gerçekleştireceği anlamına gelir.
Apple
Apple, Almanya’da 1 Milyar Euro değerinde Ar-Ge merkezi açıyor
Apple, konu yatırım yapmaya gelince pek de çekingen davranmayan firmalardan. 3 haftada bir başka şirketleri bünyesine katan firma, kendi tesisleri ve merkezlerini kurma konusunda da gayet eli açık. Bu konudaki son gelişmeleri ise Apple’ın bugün kendi blogunda yaptığı duyuruyla öğrendik. Öyle ki, şirket Almanya’da tam 1 milyar Euro değerinde bir yarı iletken (semiconductor) geliştirecek tesisin ilk adımlarını attı…
Yaz ayları yaklaşırken bakım konusunda harekete geçmek isteyenler için hazırladığımız kişisel bakım listemize göz atmayı unutmayın!
Apple, tesis için tercihini Münih’ten yana kullanıyor
Aslında, Apple’ın Münih tercihi pek de şaşırtıcı değil. Amerikan şirket, Avrupa ve Almanya operasyonları için Bavyera eyaleti başkenti Münih’i 1981’den beri kullanmakta. Ayrıca, firma, Münih merkezinde zaten 1500 mühendislik bir ekibe sahip. Yani, başka bir deyişle, Apple parasını güvendiği desteye koymuş diyebiliriz. Tesisin çapı ve kalitesi konusunda ise Apple oldukça iddialı. Firma, bu merkezin “Avrupa’nın en geniş mobil mühendislik takımına” ev sahipliği yapacağını söyledi. Buna ek olarak, merkez tam olarak 33,000 metrekarelik bir alana kurulacak. Son olarak, Kaliforniyalı dev, tesisin LEED Gold sertifikasına sahip olacağını ve %100 yenilenebilir enerjiyle çalışacağını belirtiyor.
Bu haberi de sevebilirsiniz: NFT nedir, ne işe yarar? İşte bilmeniz gereken her şey.
Tesisin amacı ne?
Özetle, tesis Apple’ın Avrupada’ki Silicon dizayn merkezi olacak diyebiliriz. Biraz açmak gerekirse, Apple bu merkezde 5G, mobil modemler ve kablosuz iletişim gibi alanlarda çalışacak. Bunun yanında, şirket, tesisin yarı iletkenler (semiconductor) ve bunlarla ilgili yazılımlar alanında da çalışacağını söylüyor. Aslında, bu pek de şaşırtıcı değil. Zira, Apple’ın mobil modem konusunda Qualcomm’a olan bağımlılığını sonlandırmak istediği bilinen bir gerçek. Tabi, tüm bu gelişmeler ışığında, Avrupa Birliği’nin yarı iletken üretimi için alanın devlerini kıtaya çekmeye çalıştığını da hatırlamak lazım. Avrupa Birliği, Samsung ve TMSC gibi sektörün devleri konusunda henüz bu konuda başarılı olamadı. Ancak, Apple’ın bu yeni tesisi için Avrupa’yı seçmesi AB’nin emeklerinin meyvesini toplamaya başladığını gösteriyor…
Kaynak: TheRegister, AppleNewsroom
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: butiksevda, 1 hafta önce
-
Yazan: levent_orgun, 2 hafta önce
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 3 hafta önce
-
Yazan: Ersin Akman, 1 ay önce
-
Yazan: indirimkuponu, 1 ay önce
Vivo X60, X60 Pro ve X60 Pro+ Tanıtıldı!
Apple, yeni patentiyle yataklarımıza girmeye hazırlanıyor!
5G Destekli Realme 8 Modeli NBTC’de Görüntülendi!
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
Realme GT Neo, tasarım görüntüleriyle ortaya çıktı!
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!
1.000 TL ALTI TWS KULAKLIK ÖNERİLERİ | Bilinen markalardan kaliteli modeller!
realme 8 ve 8 Pro modelleri, Hindistan’da gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı
OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
WI-FI 6 DESTEKLİ EN İYİ OYUNCU MODEMİ! Asus DSL-AX82U
REDMI NOTE 10 ELİMİZDE! | Beklenen telefon geldi!
1.000 TL ALTI TWS KULAKLIK ÖNERİLERİ | Bilinen markalardan kaliteli modeller!
realme 8 ve 8 Pro modelleri, Hindistan’da gerçekleştirilen lansmanla tanıtıldı
OPPO | Nesini Sevmiyorsunuz? #5
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.