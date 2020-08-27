Apple, yeni nesil iPad ve Watch Series 6’yı yakında duyuracak!

Apple, tablet ve akıllı saat pazarına önem veren firmalar arasında. Şirket bu yıl pek çok yeni tablet ve akıllı saat modeli duyuracak. Pandeminin zirvede olduğu dönemde tablet, bilgisayar ve akıllı saat gibi cihazların satışları artmıştı. Firma bu sebeple yakın zaman içinde yedi adet iPad ve sekiz adet Watch Series 6 modeli duyuracak.

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Apple, yeni nesil cihazlarını ne zaman tanıtacak?

Avrasya Ekonomi Komisyonu‘nun sitesinde yer alan bilgilere göre yeni nesil iPad ve Apple Watch Series 6 yolda. Cihazların bu kadar fazla sayıda olması, farklı konfigürasyonlarla piyasaya sunulacakları anlamına gelebilir. Tespit edilen dosyalara göre iPad’ler iPadOS 14, akıllı saatler ise watchOS 7 ile çalışıyor. EEC listesi bu cihazların ayrıntıları ile ilgili bir bilgi vermiyor. Sadece burada listelenmesi cihazların yaklaştığı anlamına geliyor. Ancak listede her cihazın model numarası bulunuyor. Bu numaralara bakılırsa her bir numara yeni olarak kaydedilmiş. Eski bir cihazın yükseltmesi veya aynısı olmadıkları bu sayede kesinleşiyor.

Watch Series 6, “A2291, A2292, A2351, A2352, A2375, A2376, A2355 ve A2356” model numaralarına sahip. Yeni nesil iPad’ler ise “A2270, A2072, A2316, A2324, A2325, A2428, A2429” model numaraları ile EEC‘den geçiyor. EEC‘den geçen ürünler genellikle yakın zaman içerisinde tanıtılır. Cihazların lansman tarihi hakkında ise henüz net bir bilgi bulunmuyor.