Apple
Apple, yeni iPhone serisinin birkaç hafta erteleneceğini doğruladı!
COVID-19 salgını etkilerini teknoloji dünyasında göstermeye devam ediyor. Apple’ın salgın nedeniyle üretim sürecinde birtakım sorunlar ve gecikmeler yaşadığı bilinmekteydi. Şirket yeni iPhone serisinin birkaç hafta erteleneceğini resmi olarak doğruladı.
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Apple, yeni iPhone serisinin birkaç hafta erteleneceğini doğruladı!
Apple yıllardır eylül ayında şirketin merkezinde yaptığı basın toplantısı ile yeni modellerini tanıtır ve birkaç hafta sonra bu modeller raflarda yerini alırdı. Görünüşe göre bu yıl Apple’ın alıştığımız geleneği tarihler bakımından farklılık gösterecek. Mali İşler Müdürü Luca Maestri, şirketin yeni iPhone serisini normalden daha geç duyuracağını doğruladı. Maestri açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bildiğiniz gibi geçen yıl eylül ayı sonlarında yeni iPhone’ları satmaya başlamıştık. Bu yıl hedeflediğimiz üretim miktarına birkaç hafta gecikmeli olarak hazır olmayı öngörüyoruz.”
Apple tarihinde yeni tanıtılacak olan bütün modellerin eylül ayında kullanıcılar ile buluşamamasına ilk kez şahit olacağız. Fakat şirket buna benzer süreçleri daha önce de yaşamıştı. iPhone X 2017 Eylül ayında tanıtılmış ancak raflarda yerini alması kasımı bulmuştu. Aynı şekilde iPhone XR modeli de eylül ayında XS ve XS Max ile birlikte tanıtılmış ancak bir ay sonra piyasaya sürülmüştü.
iPhone 12 tanıtımının gecikebileceği söylentileri aylardır teknoloji basınında yer almaktaydı ancak Qualcomm’un üç aylık çeyrek sonuçlarını açıklaması ile birlikte söylentiler oldukça arttı. Mobil işlemci üreticisi çeyrek sonuçları ile birlikte raporunda 2020 Eylül ayında 5G satışlarının artmasını beklediklerini söyledi ve isim vermeden bir müşterilerinin 5G destekleyen telefonlarının tanıtımını ertelemek zorunda kaldığını ifade etti. Apple’ın tanıtım tarihinden yola çıkarak Qualcomm’un Apple tarafından geliştirilen ilk 5G cihaz için işbirliğine sahip olduğunu tahmin edebiliriz.
Apple’ın iPhone 12 serisini tam olarak ne zaman tanıtacağı hala belirsizliğini koruyor. Telefonların son kullanıcı ile buluşmasının kasım veya aralık ayını dahi bulabileceği söylentiler arasında. Şirketin mali işler müdürünün açıklamasından birkaç hafta ifadesi ile daha kısa bir gecikmeden bahsediyor olduğunu tahmin etsek de henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Son olarak yeni modellerinin tanıtım etkinliğinin sanal ortamda veya başka bir yöntem ile Eylül ayında gerçekleşeceği de net değil.
Apple
Apple, iOS 13.6 ve iOS 12.4.8’i yayınladı!
Apple, uyumlu olan iOS ve iPadOS cihazları için 13.6 güncellemesini yayınladı. Eski telefonlarında ise hata düzeltmeleri içeren 12.4.8 kullanıma sunuldu. iOS 13.6, Apple CarKey özelliği ve sağlık uygulamasındaki yeni geliştirmeleri içeriyor.
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Apple, yeni iOS sürümleri ile hangi yenilikleri kullanıcılara sunuyor?
Yeni iOS 13.6 ile gelen başlıca yenilik, artık uyumlu araçlarınızda iPhone’unuzu anahtar olarak kullanabilirsiniz. Bu özellik WWDC 2020 açılış konuşması sırasında gösterilmişti. Özelliğin çalışma mantığı NFC kullanarak cihazın kitlenmesi ve açılmasına dayanıyor. Kullanmak için cihazınızı arabanın kilidine yaklaştırmanız yeterli olacak. Dijital anahtar, telefonun kaybolması halinde iCloud ile uzaktan silinebilmekte. Ayrıca iMessage ile dijital anahtarınızı paylaşıp aracı başkasının kullanmasına da izin verebilirsiniz. Sürücü profilleri özelleştirilebilir ve araca sınırlı veya tam erişim özelliği tanımlanabilir.
Dijital anahtar ile ilgili son değinilmesi gereken nokta ise Güç Rezervi özelliği bulundurması. Bu özellik ile telefonunuzun pili tükendiğinde bile 5 saate kadar anahtar görevinde kullanılabiliyor. Yeni güncellemenin sunduğu bir diğer yenilik ise sağlık uygulamasında karşımıza çıkıyor. Uygulama, artık Döngü İzleme ve EKG’de kaydedilen semptomlar dahil olmak üzere pek çok yeni semptom kategorisine sahip. Bunlar ateş, titreme, boğaz ağrısı ve öksürük olarak sıralanabilir.
Son olarak artık iPhone‘unuzun en son iOS güncellemesini otomatik indirmesi yerine telefon şarj olurken indirmesi seçeneğini seçebilirsiniz. Bununla birlikte gün içinde daha kesintisiz bir kullanım sunulmuş olacak.
Apple, iOS 13‘ü desteklemeyen iPhone modelleri için iOS 12.4.8’i yayınladı. Bu güncelleme sadece belirli hata düzeltmeleri ve güvenlik yamalarını içeriyor. Şirket ayrıca watchOS 6.2.8, tvOS 13.4.8, HomePodOS 13.4.8 ve macOS Catalina 10.15.6’yı da kullanıcılara sunuyor. Tüm güncellemeler uyumlu cihazlardan indirilebilir.
Akıllı Telefonlar
iPhone 12 fiyatı belli olmuş olabilir!
iPhone 12 çıkışına yakın yeni sızıntılar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Ortaya atılan son bilgilere göre cihazın baz modelinin fiyatı sızdırıldı.
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5G iPhone 12 fiyatlarında artışa neden olacak gibi!
Apple, en büyük ürünü olan iPhone 12 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Firma yeni cihazlarını hazırlarken, seri hakkında yeni dedikodular da çıkmaya devam ediyor. MacRumors isimli haber sitesinde yer alan iddiaya göre iPhone 12 5G‘nin fiyatlandırma detayları belli oldu. Ortaya atılan iddiaya göre baz model olan 5.4 inçlik modelin, 749 dolardan piyasaya çıkacak. Bu da geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan iPhone 11‘in fiyatına nazaran 50 dolarlık bir artış demek.
Öte yandan diğer versiyonlar üzerinden de tahminler ortaya atılırken, 6.1 inç boyutundaki iPhone 12′nin ise 799 ile 849 dolar arası fiyat etiketine sahip olacak. Pro ve Pro Max modelleri hakkında herhangi bir bilgi yer almaz iken, olası fiyat artışının hayranları üzeceği düşünülmekte. OLED ekran ve 5G‘nin fiyatları olumsuz etkileyeceğine kesin gözüyle bakılırken, Apple‘ın bir ihtimal 4G versiyonlu model çıkarma ihtimalinin de olduğu konuşuluyor. Fiyatlandırma olarak ve ucuz olacağı düşünülen cihazlar hakkında henüz kesinleşmiş bir bilgi ne yazık ki yer almıyor. Ancak olası ucuz 4G‘li serisinin ülkemizde önemli satış rakamlarına ulaşabileceğini tahmin etmek çok da zor değil. Serinin Ekim 2020‘de Apple tarafından yapılacak lansman ile tanıtılması bekleniyor.
Apple
Apple Glass konsepti, ilginç özellikleri ile şaşırtıyor!
Apple’ın üzerinde uzun süredir çalıştığı akıllı gözlük modelini önümüzdeki yıl duyurmak için hazırlandığı biliniyor. Hayran çalışması olan Apple Glass konsepti ise bu tarz bir ürüne neden ihtiyaç duyulduğuna dair ilginç detaylar sunuyor!
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Apple Glass Concept’ten hayatı kolaylaştıran özellikler!
Hacker34 adlı bir YouTube kullanıcısı tarafından oluşturulan konsept gözlük, Apple’ın bu alanda neler yapabileceğini gözler önüne seriyor. Tasarımı normal bir gözlükten farksız olan ürünün üzerinde çift çekirdekli Apple G1 yongası olduğu belirtiliyor. Bu yonganın da tıpkı gözlüğün kendisi gibi hayali olduğunu belirtelim. Çerçevenin üzerine mikrofonun yanı sıra LiDAR, ışık ve hassasiyet sensörleri yerleştirilirken, gözlük camı ise bir çift şeffaf Retina ekrandan oluşuyor.
Apple Glass konseptinin iPhone bağlantısı tıpkı AirPods gibi animasyon eşliğinde sağlanıyor. glassOS işletim sistemine sahip olan konsept gözlüğün kullanımı ise jest ve göz bebeğinin hareketleri ile sağlanıyor. Arama yanıtlama, bildirim görüntüleme gibi işlevler şeffaf ekran yapısı sayesinde doğrudan gözünüzün önüne geliyor. Ancak Apple’ın deneyimli olduğu artırılmış gerçeklik (AR) konusundaki hünerleri yol tarifi ve “iPhone’umu Bul” işlevinde ortaya çıkıyor. Bu iki özellikte istenen konum, kullanıcının dikkati dağılmadan ekran üzerine yansıtılıyor. Dolayısıyla kaybolan bütün akıllı nesnelerin kolay bir şekilde bulunabilmesi söz konusu olabilir.
Konsepti tasarlayan tasarımcı, Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs’a ithafen “Steve Jobs Edition” adlı özel bir versiyon bile düşünmüş. Bu versiyonda gözlüğün çerçeve ve ekran yapısı Jobs’ın gözlüğüne birebir benzetilmeye çalışılmış. Tahminlere göre gerçek Apple Glass ise en erken önümüzdeki yıl ortaya çıkacak. 500 dolar bandında fiyat etiketi bulunması beklenen akıllı gözlüğün Google Glass’a kıyasla nasıl performans sergileyeceğini ise tanıtım dönemindeki tepkiler gösterecek.