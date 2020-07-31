COVID-19 salgını etkilerini teknoloji dünyasında göstermeye devam ediyor. Apple’ın salgın nedeniyle üretim sürecinde birtakım sorunlar ve gecikmeler yaşadığı bilinmekteydi. Şirket yeni iPhone serisinin birkaç hafta erteleneceğini resmi olarak doğruladı.

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Apple, yeni iPhone serisinin birkaç hafta erteleneceğini doğruladı!

Apple yıllardır eylül ayında şirketin merkezinde yaptığı basın toplantısı ile yeni modellerini tanıtır ve birkaç hafta sonra bu modeller raflarda yerini alırdı. Görünüşe göre bu yıl Apple’ın alıştığımız geleneği tarihler bakımından farklılık gösterecek. Mali İşler Müdürü Luca Maestri, şirketin yeni iPhone serisini normalden daha geç duyuracağını doğruladı. Maestri açıklamasına şu şekilde devam etti: “Bildiğiniz gibi geçen yıl eylül ayı sonlarında yeni iPhone’ları satmaya başlamıştık. Bu yıl hedeflediğimiz üretim miktarına birkaç hafta gecikmeli olarak hazır olmayı öngörüyoruz.”

Apple tarihinde yeni tanıtılacak olan bütün modellerin eylül ayında kullanıcılar ile buluşamamasına ilk kez şahit olacağız. Fakat şirket buna benzer süreçleri daha önce de yaşamıştı. iPhone X 2017 Eylül ayında tanıtılmış ancak raflarda yerini alması kasımı bulmuştu. Aynı şekilde iPhone XR modeli de eylül ayında XS ve XS Max ile birlikte tanıtılmış ancak bir ay sonra piyasaya sürülmüştü.

iPhone 12 tanıtımının gecikebileceği söylentileri aylardır teknoloji basınında yer almaktaydı ancak Qualcomm’un üç aylık çeyrek sonuçlarını açıklaması ile birlikte söylentiler oldukça arttı. Mobil işlemci üreticisi çeyrek sonuçları ile birlikte raporunda 2020 Eylül ayında 5G satışlarının artmasını beklediklerini söyledi ve isim vermeden bir müşterilerinin 5G destekleyen telefonlarının tanıtımını ertelemek zorunda kaldığını ifade etti. Apple’ın tanıtım tarihinden yola çıkarak Qualcomm’un Apple tarafından geliştirilen ilk 5G cihaz için işbirliğine sahip olduğunu tahmin edebiliriz.

Apple’ın iPhone 12 serisini tam olarak ne zaman tanıtacağı hala belirsizliğini koruyor. Telefonların son kullanıcı ile buluşmasının kasım veya aralık ayını dahi bulabileceği söylentiler arasında. Şirketin mali işler müdürünün açıklamasından birkaç hafta ifadesi ile daha kısa bir gecikmeden bahsediyor olduğunu tahmin etsek de henüz net bir şey söylemek mümkün değil. Son olarak yeni modellerinin tanıtım etkinliğinin sanal ortamda veya başka bir yöntem ile Eylül ayında gerçekleşeceği de net değil.