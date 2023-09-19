Apple, geçtiğimiz haftaki iPhone odaklı Wonderlust etkinliğinde duyurduğu yeni iCloud+ planlarını iOS 17’nin yayınlanmasıyla beraber resmi olarak kullanıma sundu. Bu yeni planlar, iCloud+’ın mevcut 50GB, 200GB ve 2TB saklama alanı planlarına daha yüksek kapasite seçenekleri ekliyor! İşte yeni aboneliklerin Türkiye fiyatı!

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Yeni iCloud+ planları, 6TB ve 12TB kapasiteleriyle geliyor. 6TB’lık planın aylık fiyatı 899.99 TL iken 12TB’lık planın aylık fiyatı ise 1799.99 TL olarak belirlendi. Apple, 6TB’lık planın özellikle fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için ideal olduğunu vurgularken, 12TB’lık planın ise “ileri düzey kullanıcıları” hedeflediğini açıklıyor.

Yeni planlar ayrıca aile üyeleriyle paylaşılabilir. Aile Paylaşımı özelliği kullanılıyorsa, birden fazla kişi depolama alanının artışından faydalanabilir.

iCloud+ kullanıcılarına sunulan avantajlar arasında özel Safari taraması için Private Relay, her web sitesi için tek kullanımlık e-posta adresleri oluşturmak için Hide My Email, HomeKit kameralardan alınan görüntüleri saklamak için HomeKit Secure Video ve iCloud e-posta adresiyle kullanılabilen özel e-posta alan adları desteği bulunuyor.

Apple’ın iCloud+ planları, kullanıcılara daha fazla depolama alanı ve gizlilik kontrolleri sunarak dijital deneyimlerini geliştirme fırsatı sağlıyor. Yeni planlar, kullanıcıların daha fazla içerik depolama ve paylaşma ihtiyacını karşılamak için tasarlanmış durumda.

Apple’ın bu iCloud planları Apple ekosistemine dahil olmak isteyenler için güzel bir seçenek olsa da, doğrusunu söylemek gerekirse kimsenin 6TB ve 12TB depolama alanına ihtiyaç duyacağını düşünmüyoruz. Bu kadar fazla verisi olan biri, tüm verilerini bir bulut sisteminde saklamak yerine harici disklerde saklamayı seçecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple’ın yeni iCloud aboneliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!