Apple bir aksilik yaşanmazsa Haziran ayında WWDC 23 etkinliğini düzenleyecek. Bu etkinlikte Cupertinolu firma yeni yazılım güncellemelerini tanıtacak. Bu güncellemeler arasında en çok merak edileni ise şüphesiz ki iOS 17 olacak. Bugün ise sızıntıları ile bilinen LeaksApplePro, iOS 17 hakkında bazı ayrıntılar yayınladı.

iOS 17’nin büyük olasılıkla bu yıl Eylül ayında iPhone 15 serisiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. LeaksApplePro iOS 17’nin ciddi bir tasarımsal değişiklik getirmeyeceğini söyledi. Yeni güncelleme iOS 16 ile neredeyse aynı görünecek. Bunun yerine, odak noktası kararlılığı ve verimliliği artırmanın yanı sıra Apple Reality Pro AR/VR kulaklığını desteklemek olacak gibi görünüyor.

Bu amaçla, iOS 17, Watch uygulamasına benzer yeni bir AR/VR uygulamasına sahip olacak. Ev ve Bul başvurularında da değişiklikler bekleniyor. Ayrıca Müzik uygulamasında navigasyon ile ilgili bazı değişiklikler yapılacak. Mail uygulaması biraz basitleştirilecek ve nasıl yapılacağı henüz belli olmasa da Anımsatıcılar ve Dosyalar geliştirilecek gibi görünüyor. Diğer uygulamalarda da küçük değişiklikler bekleyebiliriz.

iOS 17, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olan Dynamic Island‘a sahip altı model çalışacak şekilde tasarlandı deniliyor. Bu iddiaya göre, gelecekteki dört iPhone 15 modelinin tümü Dynamic Island ile donatılacak. iOS 17 kodunun diğer bölümlerine göre, dört iPhone 15’in tümü bir USB-C bağlantı noktası ile gelecek. Ancak yalnızca Pro serisi USB 3.2’yi destekleyecek.

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Ayrıca iPhone 15 Pro Max’in iPhone 15 Pro’ya kıyasla geliştirilmiş görüntü işleme yazılımı ve daha iyi bir soğutma sistemi alacağı söyleniyor. Bakalım WWDC 23 etkinliğinde bizleri neler bekleyecek?