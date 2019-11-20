Huawei FreeBuds 3 Türkiye’de satışa sunuldu!

Geçtiğimiz dönemde pek çok sızıntı ile karşımıza gelen Apple AirPods Pro, bugün yapılan duyuru ile resmi olarak ortaya çıktı. Aktif gürültü engelleme teknolojisi ile dikkat çeken AirPods Pro ile ilgili detaylar haberimizde!

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Apple AirPods Pro, aktif gürültü engelleme özelliğiyle tanıtıldı!

Yeni iPhone 11 serisinin tanıtımında beklenen AirPods Pro, iddiaların aksine daha ileri bir zamanda tanıtıldı. Tasarımıyla klasik AirPods’tan farklı bir görünüm çizen kablosuz kulaklık, kulak içi yapıya geçerek kullanıcılara sürpriz yapıyor. Ayrıca kulaklıkların uzun sap kısmı da neredeyse yarı yarıya kısaltılarak oldukça ergonomik bir yapıya kavuşuyor.

Apple AirPods Pro modelinin öne çıktığı en büyük özellik ise aktif gürültü engelleme teknolojisi oluyor. Bu özellikte kulaklığın dış kısmında yer alan ek mikrofon ortam sesini algılayarak analiz ediyor. Analiz işleminin ardından iç kısımdaki ana mikrofon ise kulak içerisindeki sesi analiz ederek ortamdaki gürültü ile ters etkide bir ses yaratıyor. Böylece dış mekandaki gürültü temizlenerek kullanıcının sadece sese odaklanması sağlanıyor. Ayrıca şeffaf mod adlı özellik ise ortam sesini kulaklığa vererek gizli dinleme yapılabilmesini sağlıyor.

AirPods Pro’da işlemci olarak ikinci nesil AirPods modelinde gördüğümüz H1 çipi kullanılmış. Özel optimize edilmiş 10 adet ses çekirdeğine sahip olan H1 çipi, çoklu işlem yeteneğine olanak sunuyor. Yani bir yandan müzik dinlerken, diğer taraftan Siri’ye sesli komut vererek asistanı harekete geçirebiliyorsunuz. IP54 sertifikası ise ter ve yağmur damlaları gibi küçük sıvı temaslarına karşı dayanıklılık gösteriyor.

Kablosuz şarj özellikli bir saklama kutusu bulunan Apple AirPods Pro, tek şarjla 5 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Aktif gürültü engelleyici ve şeffaf mod açık olduğunda ise bu süre 4.5 saate iniyor. Şarj üniteli kutu ise AirPods Pro’nun 24 saatten fazla kullanılabilmesini sağlıyor. Son olarak 30 Kasım’dan itibaren satın alınabilecek kulaklıkların ülkemizde 1.899 TL fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.