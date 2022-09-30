Apple’ın bu ay iPhone 14 ailesi ile beraber tanıttığı Apple Watch Ultra, birçok akıllı telefondan daha yüksek olan 799 dolarlık fiyatıyla gündem olmuştu. Bir akıllı saati profesyonel işlerde kullanan kişilere hitap eden Apple Watch Ultra, firmanın daha önce iPad Mini 6’da yaşadığı “Jelly Scrolling” sorunuyla gündemde!

Ekranın Farklı Bölgelerindeki Yenileme Eşitsizliğinden Kaynaklanıyor!

Jelly Scrolling sorunu daha önce iPad Mini 6’da yaşanmıştı. Apple cephesi, LCD ekranlarda bunun normal olduğunu ve bunun bir hata olmadığını belirtmişti. Apple servis merkezleri de bu sorunla gelen cihazlara aynı açıklamayı yaparak cihaz değişimini reddetmişti.

Konu hakkında teknik bilgisi olanlar, bu “durumun” ekranın bir bölümünün diğer bölümünden daha sonra yenileme yapmasından kaynaklandığını belirtmişti. Yenileme hızı farklılığı nedeniyle ekranda “Meksika Dalgası” benzeri bir etki oluşuyordu.

Her ne kadar bu sorun göze pek batmasa da popüler sosyal medya platformu Reddit’te yapılan paylaşımlar, birçok kullanıcının “Jelly Scrolling” sorunundan haberdar olduğunu gösteriyor. Kullanıcılar bu durumun genelde bildirim panelini açarken farkedilebildiğini belirtiyor.

“Evet böyle bir şey var ama bu bir sorun değil! Bunu görme nedeniniz, ekranın soldan sağa doğru yenileme yapması. Bu yalnızca bir dizayn seçimi.” -KanevX05

KanevX05 adlı Reddit kullanıcısının konu hakkındaki açıklaması ise oldukça ilginç. Ancak konu hakkında bir tartışma başlatan “erenhigol” adlı kullanıcının tespitleri de bunu destekler nitelikte.

“Evet. Bu saat büyük ihtimalle iPad Air Mini gibi soldan sağa yenileme yapan ilk Apple Watch. Büyütülecek bir şey yok” -erenhigol

Yine de burada ilginç bir durum olduğu söylenebilir. Zira Apple cephesi iPad Mini 6 için yaptığı açıklamada bu durumun LCD ekranlar için normal olduğunu söylemişti. Apple Watch Ultra’da ise AMOLED ekran teknolojisi kullanılıyor. Apple’ın bu sefer nasıl bir açıklama yapacağını bizler de merak ediyoruz.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple Watch Ultra’da ortaya çıkan “Jelly Scrolling” hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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