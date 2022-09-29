Gelecek nesil iPhone Pro Max modelleri, Pro modellerinden daha iyi özelliklere sahip olabilir.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple iPhone 14 Pro Max’in popülerliğinin Apple’ı iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri arasında daha fazla farklılaşma yaratmaya teşvik edebileceğini bir dizi tweet’te paylaştı.

Kuo, iPhone 14 Pro Max’in şu anda satışların yaklaşık yüzde 60’ını oluşturduğunu ve bunun da 2022’nin 4. çeyreğinde iPhone ASP’sini ve ürün karmasını artıracağını söylüyor.

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Bloomberg’den Mark Gurman, Apple’ın Pro Max markasını Ultra ile değiştirebileceği için bunun mümkün olduğunu ima ediyor. Apple Watch Series 8 ve Apple Watch Ultra arasındaki özellik farkına benzer şekilde, en üst düzey iPhone modeli için Ultra takısına geçiş, Pro modelinden daha iyi özelliklere sahip olma olasılığı olduğunu gösteriyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın ön siparişlerinin iPhone 13 mini ve iPhone SE’den (2022) daha kötü olduğu ve Foxconn’un en az 5 üretim hattını durdurmasına neden olduğu söyleniyor.

Genel olarak, iPhone 14 serisine yönelik talebin iPhone 13 ile aynı seviyede olduğuna inanılıyor. Bloomberg’in kaynaklarına göre beklenen talep artışı gerçekleşmedi ve Apple’ın iPhone 14 modellerinin üretimini azaltması bekleniyor.

Kaynak: @mingchikuo, MacRumours