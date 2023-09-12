Apple‘ın iPhone etkinliğinde merakla beklenen bir diğer ürün olan Apple Watch Series 9 resmi olarak tanıtıldı. Yeni model selefine göre hız konusunda pek bir fark sunmuyor gibi görünüyor. Gelin yeni modelin özelliklerine yakından bir göz atalım.

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Apple Watch Series 9 modelinde Apple S9 çip yer alıyor. Bu çip selefine göre tam yüzde 30 daha hızlı. Zaten hızlı olan Series 8’in Apple S8 çipinde yapamadığınız ne olabilir ki S9 çipte yapasınız demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. Ancak bu teknolojinin gelişimi için oldukça şahane bir gelişme diyebiliriz.

Apple S9 CPU’da 5,6 milyar transistör, yüzde 30 daha hızlı bir GPU ve dört çekirdekli bir sinir motoru bulunuyor. Bu, Siri isteklerinin cihazda işlenmesi gibi iyileştirmeler anlamına geliyor.

Tasarımsal olarak selefi ile aynı olan Series 9, renk seçenekleri ile selefinden ayrışıyor. Bu seride çok beklenen pembe ve altın rengi geliyor. Bu seride parlaklık 2000 nite kadar çıkabiliyor ve 1 nite kadar düşebiliyor.

Yeni harekete çift dokunma adı veriliyor; işaret parmağınızla başparmağınıza birlikte dokunmanız yeterli. Bir uygulamadaki birincil düğmeyi kontrol ediyor. Bu özellik sadece Apple S9 çipe özel olacak gibi görünüyor. Çift dokunma özelliği sayesinde birçok işlemi saate dokunmadan yapabileceksiniz. Bu özellik gerçekten çok faydalı olacak.

Saat ayrıca daha hassas bulma için ikinci nesil ultra geniş bant çipine de sahip olacak. Series 9 Apple’ın yeni işletim sistemi olan watchOS 10 ile birlikte kutusundan çıkacak. watchOS 10, işletim sisteminin büyük bir yükseltmesi olacak. watchOS 10’un özelliklerine bir sonraki haberimizde giriş yapacağız.