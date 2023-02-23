Akıllı saat tarafında uzun süredir lider olan Apple, artık sağlık tarafına da odaklanacak gibi görünüyor. Bloomberg’in son raporuna göre Apple, yıllardır test ettiği Watch için no-prick kan şekeri izleme cihazı oluşturma yolunda adımlar atıyor. Apple Watch Series 9 ile muhtemelen saat bambaşka bir yere evrilecek.

Apple’ın Steve Jobs hayattayken başlatılan iddialı projesi, non-invaziv ve sürekli bir kan şekeri izleme sistemi oluşturmak olduğu söyleniyor. E5 lakaplı bu proje, cilt hıyarına ihtiyaç duymadan glikoz seviyelerini ölçmeye çalışıyor. Büyük ilerlemeler kaydettikten sonra Apple, bu izleme sistemini pazara sunmanın mümkün olabileceğine inanıyor.

Apple, şeker hastalarına glikoz seviyelerini izlemek için skin-poking ve patch- tabanlı yöntemlere bir alternatif sağlayacak çığır açan bir sistem geliştirmek için çalışıyor. Başarılı olursa, bu diyabetli insanlar için muazzam bir fayda sağlar ve Apple’ı sağlık hizmetlerinde lider olarak daha da kurar. O zamanlar Apple Watch’larına eklenen bu özellik, dünya çapında milyonlarca şeker hastası için önemli bir öğe haline gelecekti. Bu atılım, 10 Amerikalıdan 1’inde diyabet hastası olduğu için milyarlarca dolarlık endüstride de devrim yaratabilir.

Sistem, cildin altındaki glikoz seviyelerini tespit etmek için lazer teknolojisi, optik absorpsiyon spektroskopisi ve interstisyel sıvı kullanır. Ardından kan şekeri seviyelerini belirlemek için bir algoritma kullanılır. Apple, glikoz seviyelerini kansız test etmek için bir silikon fotonik çip geliştiriyor. Vücuttaki glikoz konsantrasyonunu ölçmek için cildin altındaki bir lazerden ışığı parlatmak için optik absorpsiyon spektroskopisi kullanır.

Mevcut prototip, bir masa üstü gerektirecek kadar büyük olan önceki sürümden daha küçük bir iPhone boyutundadır. Apple’ın Keşif Tasarım Grubu’nda (XDG) proje üzerinde çalışan yüzlerce mühendisi var.

Apple daha önce glikoz izleme için sensörler ve çipler oluşturmak için Rockley Photonics ile birlikte çalıştı. 2021’de Rockley Photonics, vücut ısısını, kan basıncını, glikoz eğilimlerini, hidrasyonu, alkolü, laktat ve daha fazlasını izleyebilen bir dijital sensör sistemini tanıttı. Apple, Rockley Photonics’in en büyük müşterisiydi, ancak bu ortaklık sona erdi.

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Cupertinolu teknoloji devi Apple 2010 yılında RareLight’ı satın alarak Steve Jobs’un rehberliğinde alternatif glikoz izleme geliştirmek için çalışmaya başladı. Uzun yıllar boyunca, XDG‘ye devredilmeden önce proje üzerinde gizli bir tesiste çalışmak için Avolante Health LLC‘yi kullandı. Glikoz tespit teknolojisi, prediyabet, tip 2 diyabetli ve son 10 yıldır diyabetik olmayan kişiler üzerinde test edilmiştir. Apple, bireyleri prediyabetik olmaları durumunda uyarabilmek ve tam gelişmiş diyabet gelişmeden önce yaşam tarzı değişiklikleri yapmalarına izin vermek istiyor. Ayrıca, teknoloji için yetki almak için düzenleyici ekiple erken görüşmelerde bulunuyorlar.