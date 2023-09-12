Apple bugün Türkiye saati ile 20:00’da Wonderlust adını verdiği etkinliğini düzenleyecek. Bu etkinlikte iPhone 15 serisini sergileyecek olan Cupertinolu teknoloji devinden başka ürünler de gelecek. Biz de bu gece Apple’dan beklediğimiz yeni ürünleri listeledik.

Yeni Mac’ler gelebilir

Apple, M3 çipli yeni Mac bilgisayarlar üzerinde çalışıyor ve bu ürünlerin Haziran ayındaki WWDC 2023 etkinliğinde tanıtılacağı söylentileri çıkmıştı. Ancak şu ana kadar böyle bir tanıtım gerçekleşmedi. Bunun yerine, Apple, şu anki M2 çipine sahip yeni bir 15 inç MacBook Air’in yanı sıra M2 Max ve M2 Ultra çipli yeni bir Mac Studio ve Mac Pro modelini piyasaya sürdü.

Apple hayranlarının yeni Mac’leri beklemesi gerekecek gibi görünüyor. Şirketin bugünkü etkinliğinde yeni bilgisayarları duyuracağına dair henüz net bir ipucu bulunmuyor.

Bloomberg’in son raporuna göre, Apple, M3 çipi destekli Mac bilgisayarlar için dahili testleri genişletiyor. Yeni modeller arasında 13 inç MacBook Air, 13 inç MacBook Pro, iMac ve Mac mini’nin tamamı, yeni çiplerle güncellenmiş versiyonları içeriyor. Ancak bu ürünlerin tanıtımının Ekim veya Kasım aylarına ertelendiği belirtiliyor.

Analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın bu yıl yeni MacBook’ları piyasaya sürmeyeceğini öne sürdü. Onun yerine, bu yıl sadece masaüstü bilgisayarların M3 çipi ile güncelleneceğini ve M3 çipine sahip MacBook’ların 2024’e kadar beklenmemesi gerektiğini iddia ediyor.

Apple’ın yeni iPad’leri piyasaya sürmesi uzun bir zamanı kapsadı. En son nesil M2’li iPad Pro, Ekim 2022’de tanıtıldı, ancak iPad Air 5 hala M1 çipiyle Mart 2022’de geldi. Ayrıca, 2021’den beri güncelleme almayan bir iPad mini de mevcut.

Geçmişte Apple, yeni iPad’leri bir iPhone etkinliği sırasında duyursa da, bu yıl durumun farklı olacağına dair çok sayıda rapor bulunuyor. Yeniden tasarlanmış yeni bir iPad Pro’nun çalışmaları olmasına rağmen, bu ürünün 2024’e kadar açıklanmayacağı öne sürülüyor. Aynı zamanda güncellenmiş bir iPad Air üzerinde çalışıldığı, ancak yakın bir kaynağın Ekim ayında duyurulmasının beklendiğini belirttiği ifade ediliyor.

iPad mini hakkında Ming-Chi Kuo, Apple’ın 2023 sonu ile 2024 başı arasında yeni bir sürüm çıkarmayı planladığını bildirmişti. Ayrıca ShrimpApplePro, geçen ay iPad mini 7’nin yakında çıkacağını belirtti. Bu nedenle hem iPad Air 6 hem de iPad mini 7’nin önümüzdeki ay içinde duyurulmasının olası olduğunu düşünüyoruz.

iPhone 15 ile Type-C’ye geçiyor!

iPhone 15’in USB-C bağlantı noktasına sahip olacağına dair söylentiler dolaşırken, Apple’ın bugünkü etkinlikte bir dizi yeni USB-C aksesuarını duyurması muhtemel. Söylentilere göre, AirPods Pro 2, yeni telefonlardaki bağlantı noktasına uyum sağlamak için USB-C şarj kutusuyla piyasaya sürülecek.

İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro RAM’i ile Şov Yapabilir!

Ancak, bu güncellemenin şu an için sadece Apple’ın kablosuz kulak içi kulaklıklarını etkileyeceğini belirtmek önemlidir. Birden fazla kaynak, AirPods 2, AirPods 3 ve AirPods Max’in 2024 yılına kadar USB-C sürümlerini alamayabileceğini öne sürdü. Ayrıca, Apple’ın kablolu EarPod’ları USB-C konektörüyle güncelleyip güncellemeyeceği hala belirsizdir. Mevcut AirPods Pro 2 kullanıcıları, USB-C avantajlarından yararlanmak için ayrı olarak satılacak yeni bir şarj kutusu satın alabilecek.

Cupertinolu firma ayrıca Apple Watch Ultra Series 2 ve Apple Watch Series 9 ile de karşımıza çıkacak. Bu yeni modellerde Apple’ın daha fazla sağlık özelliklerine odaklanması bekleniyor. Tasarımsal açıdan maalesef ki büyük bir yenilik olmayacak. Ayrıca etkinlikte iOS 17 başta olmak üzere yeni güncellemelerin çıkış tarihi de açıklanacak.

Son olarak etkinliğin Apple.com ve Apple’ın resmi YouTube hesabı üzerinden izlenebileceğini belirtelim. Tüm yeni ürünlerin özellikleri ve fiyatları için bizi takip etmeye devam edin…