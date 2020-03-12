Apple
Apple Watch sağlık yönünden gelişmeye devam ediyor.
Apple‘ın giyilebilir teknolojisi Apple Watch, hayat kurtarabilecek bir özelliğe sahip oluyor. Akıllı saatten fazlasını yapmayı planlayan firma, cihazına gelişmiş EKG teknolojisini yerleştiriyor.
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Apple kalp krizini önceden tahmin edebilmeyi amaçlıyor!
Apple, sağlık alanına verdiği ciddiyeti arttırıyor. Daha önce de EKG özelliği sayesinde hayat kurtaran Apple Watch, daha detaylı çalışarak daha fazla insanın hayatını kurtarmaya çalışacak. Firma, akıllı saatlerinin kanda yer alan oksijen seviyesini ölçüp kullanıcılara ileten bir sistem geliştirdi. Bu bilgiler sayesinde artık Apple Watch‘un, kullanıcılarına kalp krizi riskini önceden söyleyip kişilerin hastaneye gitmesi yönünde bildirim yapabileceği de konuşuluyor. 9to5Mac sitesinde yer alan habere göre, Apple bu özelliği IOS 14‘ün içine yerleştirmiş. Mevcut EKG sistemini baştan aşağı değiştirmek isteyen Apple, daha güvenilir sonuçlar için gerekli çalışmalarını sürdürüyor.
Şu ana kadar bu özelliğin sadece yazılım kısmını bilinirken, donanımsal olarak ek bir yükseltme gerekecek mi bilinmiyor. Firma bir sonra ki nesil akıllı saatlerinde donanımsal olarak ek bir ekleme yapacak mı ilerleyen günlerde göreceğiz. Apple Watch 6. nesil akıllı saatlerin, Eylül 2020‘de tanıtılması bekleniyor. Cihazın gelişmiş EKG sisteminin yanı sıra uyku takibi gibi yeni özellikler ile geleceği konuşuluyor. Aynı zamanda suya dayanıklılık ve şarj konusunda da geliştirmeler yapacağı bilinen Apple‘ın akıllı saat yarışında önemli bir adım atacağı gelen bilgiler arasında.
Apple
Apple, İtalya’daki mağazalarını bir süreliğine kapatıyor
İtalya’da artan Covid-19 salgını ve uygulamaya konulan karantina önlemleri ile beraber Apple; İtalya’daki mağazalarını bir süre için kapatma kararı aldı. Mağazaların ne kadar süre kapalı kalacağını kestirmek şimdilik zor gözüküyor.
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Apple neden İtalya’daki mağazalarını kapatıyor
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp, bütün dünyaya yayılan; bu günlerde İtalya’da da hızlı bir yayılım gösteren Covid-19 salgını; sadece İtalya’yı değil, bütün ülkeleri endişelendiriyor. İtalya, bu yazıyı yazdığımız an itibariyle Çin’den sonra, Sars-Cov-2 ismini taşıyan ve Covid-19 hastalığına neden olan virüsün; en çok yayılım gösterdiği ikinci ülke konumunda.
İtalya, Apple için ise 60 milyonluk nüfusa sahip büyük bir pazar. Buna rağmen, en başta çalışanlarının sağlığını gözetmek adına; artan salgına karşılık olarak Apple, İtalya’daki mağazalarını bir süre için kapatacak. Bu Apple’ın tarihinde bu kararı ikinci kez alışı olacak. Daha önce ise geçtiğimiz aylarda Apple, Covid-19 salgını dolayısıyla Çin’deki mağazalarını kapatmıştı. Şu günlerde Çin’de hayat biraz daha normale dönmeye başladı. Umarız Apple’ın şu anda Çin’de salgının yavaşlaması ile mağazalarını tekrar açmaya başladığı gibi; İtalya’da da salgın yavaşlar. Ayrıca dileriz ki salgın bir an önce durur; ve hayat, hem Çin, hem İtalya hem de salgınla yüzleşmekte olan bütün dünya ülkeleri için normale döner. Siz Apple’ın aldığı bu karar ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
Akıllı Telefonlar
iPhone 9 tanıtımı ve WWDC 2020 ertelenebilir!
Tüm dünyayı etkileyen Coronavirus salgını, pek çok uluslararası teknoloji etkinliğinin iptal edilmesine veya ertelenmesine neden oldu. Gelen son haberler, ay sonunda yapılacak olan iPhone 9 tanıtımının yanı sıra Apple WWDC 2020 etkinliğinin iptal edileceğini ortaya koyuyor!
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Apple, iPhone 9 lansmanı ve WWDC 2020 etkinliğini gözden geçiriyor!
Son olarak Google, geçtiğimiz günlerde I/O 2020 etkinliğinin yalnızca çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Apple ise iPhone 9 ve diğer yeni ürünlerinin tanıtılacağı etkinlik konusunda sessiz kalmayı tercih etmişti. Marka kaynaklarına göre, Mart sonunda yapılması planlanan etkinliğin süresiz olarak iptal edildiği bildiriliyor. Apple’ın dev kampüsünün bulunduğu Santa Clara bölgesinde 1.000’den fazla davetlinin katılacağı organizasyonların yasaklanması da kararı bir anlamda doğruluyor.
Duyurunun ertelenmesine sebep olan kararın Çin’deki üretim tesislerinin kapatılmasından kaynaklı olduğu da öne sürülüyor. Şirket içindeki kaynaklar, iPhone 9 için Hindistan’da üretim seçeneğinin masaya yatırıldığını fakat maliyet durumunun bu seçeneği ortadan kaldırdığını ifade ediyor. Dolayısıyla Apple’ın elinde etkinliği ertelemek dışında farklı bir seçenek kalmıyor.
Öte yandan, Apple’ın yaz aylarında gerçekleştirilecek WWDC 2020 etkinliğini de iptal etmeyi düşündüğü bildiriliyor. Haziran ayında düzenlenecek olan etkinliğe, dünyanın her yerinden binlerce Apple geliştiricisi katılıyor. Bu da Coronavirus salgınının yayılması açısından oldukça riskli görünüyor. WWDC 2020’nin yalnızca dijital ortamda gerçekleştirilmesi de bir seçenek olarak masada yer alıyor.
31 Mart’ta düzenlenmesi öngörülen etkinlikte iPhone 9 modelinin yanı sıra yeni iPad Pro’nun da duyurulması bekleniyordu. Son olarak konuyla ilgili Apple cephesinden herhangi bir resmi duyuru yapılmadığını da belirtelim.
Aksesuar
Apple Powerbeats 4 ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Şubat ayının sonlarına doğru hakkında ilk sızıntılar ortaya çıkan Apple Powerbeats 4 ile ilgili yeni sızıntılar geldi. Powerbeats 4, aşina olduğumuz bir tasarımla satışa sunulacak; ayrıca cihazın renk seçenekleri de şimdiden belli oldu.
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Apple Powerbeats 4 hakkında sızıntılar neler söylüyor
Powerbeats 4 geçen seneden bildiğimiz Powerbeats Pro modeliyle hemen hemen aynı tasarıma sahip olacak. Mobil cihazınıza kablosuz olarak bağlanıp; kendi arasında kablo ile birbirine bağlanan, iki adet kulaklık olmak üzere yarı kablosuz bir kullanıma sahip olacak. Kulaklığın sağ teki ses yüksekliğini kontrol etmek için kullanılabilecek iken, sol teki de güç açma kapama ve akıllı asistana erişim için kullanılabilecek. Dedikodulara göre Powerbeats 4 Apple’ın H1 isimli ses işlemcisi ile gelecek. Batarya kullanım süresinin ise 15 saat civarında olması bekleniyor. Bunun yanı sıra Powerbeats 4, artık günümüzde sıklıkla görmeye başladığımız bir özellik olan; hızlı şarj desteği ile 5 dakikalık şarjla 60 dakikalık dinleme süresi sunabilecek. Henüz kesinleşmeyen bazı söylentilere göre ise Apple bu kulaklıklarda Usb Type-C desteği sunacak.
Apple Powerbeats 4, beyaz, siyah ve kırmızı olmak üzere üç ayrı renk seçeneği ile kullanıcılarla buluşacak. Fakat fiyat ile ilgili henüz hiçbir resmi açıklama veya sızıntı mevcut değil. Bizim beklentilerimiz ise ürünün Amerika Birleşik Devletleri pazarında 200 Dolar civarlarında satışa çıkacağı yönünde.