Apple Watch serisi ile akıllı saat pazarının tartışılmaz lideri olan Apple, akıllı saatleri için yeni bir patent başvurusuyla gündemde. Firma, akıllı saatlerinde kullanılmak üzere yeni bir kamera donanımı için patent aldı. Firmanın biyometrik güvenlik teknolojisi olan Face ID, Apple Watch’lara da gelebilir!

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Apple Watch sistemindeki kamera yerleşimi, bir kamerayı saate yerleştirmek için Apple Watch’un kayışını değiştiren üçüncü taraf aksesuarları anımsatıyor. Bununla birlikte, Apple’ın tasarım hedefinin kamerayı şık ve hantal olmayan bir şekilde cihaza eklemek olduğu söylenebilir.

Patent başvurusunda, kamera donanımın kayışa dahil edilmesinin rahatsız edici bir cihazla sonuçlanabileceği, bunun da kullanıcı deneyimini kötü yönde etkileyebileceği ve bu yerleşimin belirli işlevler için uygun olmayabileceği belirtildi. Görünen o ki, Apple kamera donanımını kayışa yerleştirmeyecek.

Apple, kamerayı maksimum 12MP çözünürlük sunan bir sensörle donatmayı ve 4K’ya kadar çözünürlükte saniyede 30-60 kare video çekmeyi hedefliyor. Ayrıca kameranın Apple Watch’a dahil edilmesiyle beraber Face ID yüz tanıma, QR kodu tarama, biyometrik izleme ve görüntülü konuşma gibi özelliklerin de Apple Watch’a ekleneceği düşünülüyor.

Apple’ın patent başvurusu kameranın bir çıkıntıya yerleştirilmesini öneriyor, ancak zorluk kullanıcının dikkatini dağıtmayacak uygun bir yer bulmakta yatıyor. Patent başvurusunda belirtildiği gibi, dijital kamera donanımının kullanıcıya ve üreticiye zorluk çıkarmayacak bir yere yerleştirilmesi gerekiyor.

Eğer kamera donanımı kayışa yerleştirilmeyecekse, ekranın çerçeveleri büyütülerek çerçeve kısmına bir kamera eklenebilir. Ancak incecik çerçevelere eklenebilecek kadar küçük bir kamera donanımı henüz üretilebilmiş değil.

Ayrıca Apple her yeni nesilde çerçeveleri incelterek daha üst seviye bir görünüm yakalamaya çalışıyor. Çerçevesiz tasarımların moda olduğu bir dönemde Apple’ın kamerayı çerçeveye eklemesi pek mümkün değilmiş gibi görünüyor.

Ancak firmanın Apple Watch’a kamera ekleme planının şimdiden Apple kullanıcılarının çoğu tarafından olumlu karşılandığını söylemek mümkün. Zira Apple ekosistemine entegre olan kişiler, yalnızca Apple Watch’larına bakarak uzaktan iPhone, iPad ve Mac’ler gibi ekosisteme dahil olan cihazların kilidini açabilecekler.

Bunun yalnızca bir örnek olduğunu ve Apple Watch’taki kamera donanımının çok daha fazlasını yapmasının beklendiğini de söyleyelim. Ayrıca bunun bir patent başvurusu olduğunu ve ABD’nin patent ofisinin bu başvuruyu değerlendireceğini de söylemekte fayda var.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Apple Watch’unuzda kamera olmasını ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!