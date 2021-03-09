Apple Watch, akıllı saat pazarını domine etmeye devam ediyor!

Apple Watch serisi çıktığı günden bu yana piyasaya hakim olan bir model. Her yeni modeliyle sektöre öncülük eden saat, geçtiğimiz sene de Series 6 ile iddialı gelmişti. Bu, tabi ki de, satış rakamlarına da yansımıştı. Görünüşe göre, Apple’ın akıllı saatlerinin rüzgarı tüm hızıyla esmeye devam ediyor. Öyle ki, raporlara göre geçen yıl da Apple Watch’un yılıydı…

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Apple Watch, daralan pazara rağmen büyümeye devam etti

Aslında, pandemiyle geçen yıl, akıllı saat ürün grubu için beklenilen kadar da iyi olmadı. Counterpoint Technology Market Research şirketinin araştırmasına göre, akıllı saat pazarı geçtiğimiz yıl sadece %1,5 büyüdü. Hatta, yılın son çeyreğine baktığımızda, dünyada yaşanan Covid-19 ikinci dalgası nedeniyle akıllı saat pazarında az da olsa bir daralma vardı. Ancak, tüm bu olumsuz şartlara rağmen, Apple Watch 2019 yılının aynı çeyreğine kıyasla 2020 son çeyreğinde pazar payını %6 genişletmeyi başardı. Belki de daha etkileyici olan ise, Apple’ın sattığı Watch sayısının 12,9 milyon olmasıydı. Yani, bu, Apple’ın 2020 son çeyreğinde pazarın %40’ına hakim olduğu anlamına geliyor. Akıllı saat pazarındaki oyuncuların her geçen gün arttığını düşündüğümüzde bu gerçekten de büyük bir başarı.

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Apple’a ek olarak, 2020 son çeyreğinin diğer başarısı da Samsung’dan geldi. Galaxy Watch 3’ün bu çeyrekteki çıkışı şirkete pazarda %1’lik büyüme getirdi. Son olarak, 2020 yılına genel olarak baktığımızda Huawei’in de Amerikan ambargolarına rağmen, başarılı bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. Zira, Çinli elektronik devi sattığı saat sayısını 2020’de %26 arttırdı.

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2020, üst segment saatlerin yılı oldu

Pandemiyle geçen yıldan beklenenin aksine, 2020, yüksek fiyatlı akıllı saatlerin tercih edildiği bir sene oldu. 2019’un en popüler segmenti olan 101-200 ABD doları arası saatler kan kaybederken, 300 ABD doları ve üstü fiyatlı saatler %8 büyüdü. Salgın nedeniyle, insanların kemer sıkmalarına rağmen, akıllı saat pazarının büyümeye devam etmesi gerçekten de etkileyici. Dahası, insanların yüksek fiyatlı üst segment saatler tercih etmesi de pazarda üreticileri gelecek için ümitlendiren cinsten…

Kaynak: MobileSyrup, CounterpointResearch