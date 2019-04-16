Apple Watch yine hayat kurtardı

Apple Watch “fall detection” ( düşme tespiti) ile 80 yaşında bir kadının hayatını kurtardı. Almanya’da yaşayan yaşlı kadın, evinde düşmesinden sonra Apple Watch’ ın düşme algılama sistemi devreye girdi. Acil servise uyarı gönderen saat, kontrol merkezindeki yetkiliye, bir kişinin ağır bir şekilde düştüğü uyarısını yaptı ve konumunu iletti.

Polis, adresi tanımlamak için verileri kullandı ve bir ambulans gönderildi. Ambulans ekibi kapının kilitli olduğunu, yaşlı kadının açamadığını fark etti ve kapının açılması için itfaiyeden yardım istendi.

Akıllı saat ayrıca, acil durum numarası olarak kaydedilmiş olan kadının oğlunu da uyardı. Neyse ki yaşlı kadının sağlık durumunda bir problem olmadığı, gerekli tetkikler ve kontroller ile anlaşıldı. Kendisine bildirim giden oğlu da annesinin yanında yer aldı.

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Apple Watch bunu ilk kez yapmıyor

Apple, giyilebilir teknoloji alanında hayatımıza dokunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında İsveç’te yaşayan Gustavo Rodriguez, evinde yemek pişirirken sırtında bir ağrı hissetti ve kendini yerde buldu. Saati durumu algıladı ve “acil servisi aramak ister misin?” Diye sordu. Telefona uzak ve yerde hareket edemeyen 34 yaşındaki Gustavo, akıllı saati sayesinde acil servis ile iletişime geçti.

Yine bu yılın Şubat ayında, Norveç’te yaşayan 67 yaşındaki Toralv Østvang, banyoda düştü ve Apple 4. nesil akıllı saati, acil durum yetkililerini otomatik olarak uyardı.

Apple Watch düşüş algılama özelliği, 65 yaş ve üstü kullanıcılar için otomatik olarak etkinleştiriliyor. Diğer kullanıcılar için, saatin uygulamasına gidip “Emergency SOS” seçeneğini açarak, bu özelliğini aktif edebilirsiniz.

Apple Watch 4.nesil serisi ile gelen bu özellik, hayatımıza bu kadar net bir şekilde etki etmesi, kullanıcı tarafından çok kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Giyilebilir teknolojide yapılan yenilikler, akıllı telefonumuzun yardımcısı olmasının yanında, hayati konularda da önemli rol oynayacak gibi gözüküyor. Tüm bu veriler incelendiğinde, dünyanın artık çok daha küçüldüğü ve hayatın gün geçtikçe kolaylaştığı ortada.