Apple Vision Pro, özellikle uçak yolculukları için özel olarak tasarlanmış ayarlarla donatılmış olarak gelebilir. visionOS’un ilk beta sürümünü inceleyen yazılım araştırmacıları, cihazın işletim sisteminin uçuş sırasında kullanabileceğiniz bir Seyahat Modu seçeneğine sahip olabileceğini tespit etti. İşte özelliğin detayları!

Seyahat Moduyla Vision Pro Yolculuklara Eşlik Edecek!

Kapalı alanı ve benzersiz çevresel faktörleriyle bir uçak kabininin VR cihazları için zorlayıcı olabileceği göz önüne alındığında, Seyahat Modu Apple’ın daha sorunsuz bir deneyim sağlamak için bulduğu çözüm gibi görünüyor. visionOS için ilk geliştirici beta sürümünde, bu yeni özelliğin işlevselliğine ışık tutan birkaç metin dizisi keşfedilmiş.

Bu metin dizesinde şunlar yer alıyor:

Uçakta mısınız?

Uçaktaysanız Apple Vision Pro’nuzu kullanmaya devam etmek için Seyahat Modu’nu açık tutmanız gerekir.

Seyahat Modu’nda sabit kalın.

Bu mod kapalıyken hareketsiz kalın.

Bazı farkındalık özellikleri kapalı olacaktır.

Mevcut uyum, bakış doğruluğunu azaltabilir.

Apple Vision Pro’nuzu kullanmaya devam etmek için uçaktayken Seyahat Modu’nu açın.

Seyahat Modu açıkken temsiliniz kullanılamaz.

Bu metin dizelerinden, Seyahat Modu’nun Apple Vision Pro’nun işlevselliğini bir uçak kabininin belirli kısıtlamalarına uyarlamak için tasarlandığı anlaşılıyor. Gelin bu anahtar kelimeleri ve muhtemel anlamlarını inceleyelim.

Engelli Farkındalığı Özellikleri

Metin dizelerinden biri “bazı farkındalık özelliklerinin kapalı olacağını” belirtiyor. Bu, uzamsal farkındalığa bağlı olan belirli sensörlerin ve özelliklerin kapatılabileceğini veya küçültülebileceğini gösteriyor. Bir uçakta, diğer yolculara yakınlık ve sınırlı alan, bu özelliklerin potansiyel olarak düzensiz veya yanlış davranmasına neden olabilir.

Seyahat Modu, bunları devre dışı bırakarak veya sınırlandırarak kullanıcının hoş olmayan veya kesintiye uğramış bir VR deneyimi yaşamamasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Dijital Personalar Kullanılamıyor

“Seyahat Modu açıkken temsiliniz kullanılamaz” ifadesi Dijital Personaların bu modda kullanılamayabileceğini ima ediyor. Bunun nedeni tam olarak belli değil, ancak bu avatarların doğruluğunu ve temsilini etkileyebilecek kısıtlı alan ve devre dışı bırakılmış farkındalık özellikleriyle bağlantılı olabilir.

Bakış Doğruluğunun Azaltılması

Metinde ayrıca “Mevcut uyum, bakış doğruluğunu azaltabilir” ifadesi de yer alıyor. Bu, bir uçakta otururken alabileceğiniz pozisyon nedeniyle, kulaklığın her zamanki gibi tam olarak oturmayabileceği ve bakış takibini etkileyebileceği anlamına gelebilir. Ancak, Seyahat Modu bunu kabul ediyor ve potansiyel olarak bunu telafi etmek için ayarlamalar yapıyor gibi görünüyor.

Sabit Kalma

Bir diğer ilginç uyarı ise “Seyahat Modunda sabit kalın”. Bu, kullanıcıların uçaktayken yanlışlıkla hareket etmemelerini veya diğer yolcular için tehlikeli veya rahatsız edici olabilecek büyük hareketler yapmamalarını sağlamak için bir güvenlik önlemi olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vision Pro’lardaki seyahat modu kullanışlı olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!