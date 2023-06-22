Apple bugün visionOS yazılımının ilk sürümünü tanıtarak visionOS 1.0 Developer Beta’yı görücüye çıkardı. Beta sürümünün tanıtımı, Apple’ın üçüncü taraf geliştiricilerin Vision Pro başlığı için uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyacak visionOS yazılım geliştirme kitini (SDK) piyasaya sürdüğünü duyurmasıyla birlikte gerçekleşti. İşte Vision Pro’ya güç verecek yazılım!

visionOS Sanal Gerçekliğe Uyarlanmış Bir iOS Olabilir!

VisionOS 1.0, Apple çalışanları dışında indirilemezken, yazılım bize cihazın yapabileceği duyurulmamış işlevlerin ipuçlarını verebilir. Ancak şimdilik bu yazılım sadece Apple çalışanları tarafından test edilebildiği ve şirket hiçbir detay paylaşmadığı için bildiklerimiz sınırlı.

Apple’a göre Vision Pro, başlangıçta bir AR cihazı olarak tasarlanmış olsa da, cihaz sonradan artırılmış ve tam sanal gerçeklik arasında geçiş yapabilen bir cihaz olarak konumlandırılmış. Cihazda bir kontrolcü bulunmuyor, uygulama simgelerinin satırlarına bakarak seçim yapabilir ve kaydırma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Yani Vision Pro gözlerinizi takip edebilecek.

Ayrıca cihaza sesli komutlar da verebilirsiniz. Bununla birlikte Vision Pro, Bluetooth aksesuarlarını da destekliyor ve Mac’inizi direkt olarak Vision Pro üzerinden kullanmanıza olanak sağlıyor. Bunlar Apple’ın 5 Haziran’daki WWDC etkinliğinde Vision Pro hakkında söylediği şeyler. Bunlara bakarak, Vision Pro’nun iOS benzeri bir arayüze sahip olacağı ve diğer cihazlarla yüksek uyumluluk sunacağını görüyoruz.

Apple’ın geliştiriciler için yayınladığı geliştirme kitini de unutmamak gerekiyor. Yayınlanan bu yeni geliştirme kitine Xcode 15 beta 2 aracılığıyla erişilebiliyor. Ancak yapılabilecek şeylerin sayısı şimdilik oldukça sınırlı. Geliştiricilerin henüz Vision Pro kulaklığın kendisine erişimi olmasa da Apple önümüzdeki aydan itibaren testlere izin vermeye başlayacak.

Apple Temmuz ayında dünya çapında belirli ülkelerde geliştirici laboratuvarları açmayı planlıyor ve bazı geliştiriciler uygulamaları doğrudan Vision Pro üzerinde test etmek için geliştirme kitlerine başvurabilecekler.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce visionOS nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!