Apple’ın yakın zamanda duyurduğu ve 2024’ün başlarında piyasaya sürmeyi planladığı Vision Pro kulaklığı, şimdiden teknoloji dünyasında büyük bir ilgi uyandırmış durumda. Şimdi ise, Apple’ın tvOS beta 5 sürümünde bulunan kod referanslarına dayanarak, firmanın Vision Pro kulaklığında harici bir pil paketi olan Magic Battery ürününü sunacağı öğrenildi!

Apple’ın Vision Pro Kulaklığı İçin Magic Battery İle Ek Güç Seçeneği Geliyor!

Daha önce “MagSafe Battery Pack” olarak adlandırılacağı konuşulan Magic Battery, artık Vision Pro kulaklığının ekstra güç kaynağını simgeliyor. Magic Battery, dahili güç kaynağına ekstra olarak cihazın fazladan 2 saat daha çalışmasını sağlayacak güç sağlayacak.

Apple, Vision Pro kulaklığının sol tarafına entegre edilen dokuma örgülü güç kablosu sayesinde kullanıcılarına hareket halindeyken bile güç sağlama imkanı sunuyor. Kablo, statik bir güç kaynağına takılabileceği gibi, Magic Battery ile birleştirilerek dışarıda kullanım esnasında da enerji sağlayabiliyor.

Magic Battery’nin dikkat çeken bir özelliği ise taşınabilirliği. Cebinize sığacak kadar küçük ve kompakt tasarlanan bu harici pil, kullanıcıların kolayca değiştirip doldurabileceği bir güç kaynağı sunuyor. Ancak unutulmaması gereken nokta, Vision Pro kulaklığının kutu içeriğinde yalnızca tek bir pil ile birlikte geldiği. Bu da kullanıcıların daha fazla pil paketi satın alarak uzun süreli kullanım için ekstra güç sağlamalarını gerektirebilir. Yani Apple buradan da para kazanmanın yolunu bulmuş.

Apple, Vision Pro kulaklığını geliştirirken entegre bir pil yerine harici bir güç kaynağı kullanma kararı alarak eleştirilmişti. Ancak şirket, dahili bir pilin kulaklığın ağırlığını artırarak kullanımı zorlaştırabileceğine karar verdi. Sonuç olarak, Vision Pro kulaklığının kullanıcıları Magic Battery ile ekstra güç seçeneğine sahip olacaklar. Bu da uzun kullanım süreleri için pratik bir çözüm sunuyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple’ın yeni güç kaynağı bizde kaç para olur? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!