Apple, son zamanlarda beklenen AR/VR kulaklığı Vision Pro’yu duyurarak teknoloji meraklıları arasında büyük bir heyecan yarattı. Vision Pro, 3.499 dolarlık yüksek fiyat etiketiyle 2024’ün başlarında sadece Amerika Birleşik Devletleri’nde satışa sunulacak. Apple, Vision Pro için özel olarak 3D video içerikleri geliştirme çalışmaları yürüttüğü konuşuluyor. Söylentilere göre, bu projelerden biri “Monarch: Legacy of Monsters” adında yeni bir film olabilir. Bu, Apple’ın orijinal içerik üretimi konusunda kulaklığına özel içerikler hazırladığına işaret ediyor.

Vision Pro, kullanıcılara geniş bir sanal ekranda 2D ve 3D video içeriklerini izleme imkanı sunarak son derece etkileyici bir görüntüleme deneyimi sağlıyor. Uzamsal ses ve uzamsal video gibi özellikleriyle genel daldırma hissini artırıyor.

Sigmund Judge adlı bir Screentimes çalışanı, gösterinin prodüksiyonuna dahil olan içerik üreticilerinden bazı içgörüler paylaşarak “Monarch: Legacy of Monsters”ın Apple’ın WWDC etkinliğinde tanıtılan Mekansal Video formatında çekileceğini ortaya koydu. Bu format, kulaklıklar ve uyumlu diğer cihazlar için özel olarak tasarlanmış stereoskopik 3D videonun iletilmesini ve oynatılmasını sağlar.

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“Monarch: Legacy of Monsters”, Godzilla, King Kong ve Titans’ın yer aldığı bir dünyada The Monarchs adlı bir organizasyon etrafında dönen bir canlı aksiyon dizisidir. Legendary Pictures’ın MonsterVerse serisinin bir yan ürünü olarak, dizinin Vision Pro kulaklık piyasaya sürülmesiyle aynı dönemde yayınlanması bekleniyor.

Dizinin hangi platformda yayınlanacağı henüz kesin değil, ancak Apple’ın kendi akış hizmeti Apple TV’de bulunması muhtemel. Ayrıca, Apple’ın formatının 2D içerikleri de desteklediği düşünülürse, gösterinin standart akış yöntemleriyle de erişilebilir olabileceği tahmin edilebilir.

Vision Pro’nun duyurulması ve “Monarch: Legacy of Monsters” gibi orijinal 3D içeriklerin olasılığı, Apple’ın kullanıcılara benzersiz ve etkileyici bir izleme deneyimi sunarak sürükleyici bir eğlence ortamına adım attığını gösteriyor. Teknoloji tüketicileri, kulaklığın ve beraberindeki içeriğin piyasaya sürülmesini heyecanla bekleyerek Apple’ın genişleyen ürün portföyünde önemli bir dönüm noktasına yaklaştığını gözlemliyor.