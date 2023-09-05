Son birkaç haftadır ortaya çıkan bazı raporlar, geliştiricilerin Apple’ın yaklaşmakta olan Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığına karşı karmaşık duygular taşıdığını gösteriyor. Söylentilere göre, Cupertino merkezli şirket tarafından düzenlenen geliştirici atölyeleri sınırlı ilgi gördü ve bu atölyeler sırasında koltuklar boş kaldı. Ancak Apple’a göre durum tam tersi! İşte Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğü hakkındaki son bilgiler!

Apple Vision Pro Geliştirici Atölyeleri Dolup Taşıyor!

Ancak Vision Pro’nun pazarlama müdürü Steve Sinclair, son röportajında yazılım geliştirme kitinin (SDK) indirilme sayısının şirketin beklentilerini aştığını açıkladı. Boş kalan atölyelerin nedeni, katılımcıların çoğunun Cupertino’ya seyahat etmek zorunda olmalarıydı. Sinclair ayrıca katılan geliştiricilerin oldukça memnun olduğunu vurguladı.

Apple, WWDC’de yeni karma gerçeklik başlığı Apple Vision Pro’yu tanıtmıştı. 3.499 dolarlık dudak uçuklatabn fiyatıyla dikkat çeken başlık, kısa bir süre önce geliştiricilere yönelik bir ürün olan Vision Pro Developer Kit ile ortaya çıkmıştı.

Bu geliştirici kiti, kullanıcıların Vision Pro için yeni ve yenilikçi uygulamalar ve oyunlar oluşturmasını kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Kit, Vision Pro üzerinde uygulamaların oluşturulmasını ve test edilmesini kolaylaştıran bir dizi araç içeriyor ve geliştiricilere yardım ediyor.

Apple Geliştirici Programı’nda bir hesap sahibi olan herkes, Vision Pro geliştirici kitine başvurabiliyor. Başvuruda bulunanların geliştirme becerileri ve mevcut uygulamaları hakkında ayrıntılı bilgi vermesi, ayrıca VisionOS özelliklerini kullanmayı planladıkları bir uygulama veya oyun tasarımını açıklaması bekleniyor.

Geliştiriciler seçildikten sonra, Apple’ın yeni App Store’unun lansmanına hazırlanmalarını desteklemek için Vision Pro geliştirici kitini ödünç alacaklar. Kit, geliştiricilere eserlerini oluşturma, düzenleme ve test etme konusunda yardımcı olacak tüm kaynakları içeriyor. Apple uzmanları da geliştiricilere rehberlik edecek ve kullanıcı deneyimini optimize etmeye yardımcı olacak.

Apple’ın karma gerçeklik başlığının geliştirilmesine büyük bir yatırım yaptığı ve bu teknolojinin gelecekteki en büyük yeniliklerden biri olma hedefini sürdürdüğü görülüyor. Vision Pro’nun geliştirilmesi, Apple’ın teknoloji dünyasında bir sonraki büyük şeyi yaratma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Geliştiricilerin bu platforma artan ilgisi ve SDK’nin büyük ilgi görmesi, Apple’ın bu alandaki liderliğini güçlendirmesine katkı sağlayabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Vision Pro geleceğin ürünü mü olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!