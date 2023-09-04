Apple sonunda iPhone’larında Lightning şarj bağlantı noktasından USB-C’ye geçmeye karar verdi. Bu önemli değişiklik, uzun süredir bekleniyordu ancak sonunda gerçekleşiyor. Bloomberg’den Mark Gurman’ın yaklaşan iPhone 15 etkinliği hakkındaki raporuna göre, Apple cihaz üretimini iyileştirmek için 3D yazıcıları kullanmayı planlıyor.

Ayrıca, şirket iPad için daha fazla dizüstü bilgisayar klavyesine benzeyecek yeni bir Magic Keyboard üzerinde çalışıyor. Ayrıca, Apple iOS 17 üzerindeki çalışmalarını da tamamlıyor.

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Bu USB-C geçişi, iPhone, Mac ve iPad kullanıcılarının tek bir şarj kablosu kullanabilmesine olanak tanıyarak daha kullanıcı dostu bir deneyim sunacak. Ayrıca daha yüksek veri aktarım hızları ve Apple dışı şarj cihazlarıyla uyumluluk sağlayacak. Mark Gurman, yeni iPhone’un USB-C kablosuyla geleceğini bildirdi. Apple ayrıca kablosuz şarj seçeneklerini, örneğin MagSafe’i, bir süredir tanıtıyor.

Kullanıcıların sorunsuz bir geçiş yapabilmesi için Apple, Lightning’i USB-C’ye dönüştürmek için gerekli adaptörleri sağlayacak. Ancak USB-C kablosu muhtemelen pakete dahil edilmeyecek, bu nedenle kullanıcılar uyumlu bir şarj cihazı edinmeli. Apple, cihaz üretimini hızlandırmak ve israfı azaltmak için 3D baskı teknolojisini araştırıyor. 3D yazıcı muhafazaları, paslanmaz çelik ve titanyum gibi ileri teknoloji metallerini daha verimli bir şekilde kullanarak Apple’ın üretim süreçlerini iyileştirebilir.

iPad için yeni bir Magic Keyboard’un piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yeni aksesuar, daha büyük bir trackpad ve alüminyum üst kasaya sahip olacak, bu da ona daha sağlam bir yapı ve birinci sınıf bir his kazandıracak. Dış kabuk, mevcut kapak malzemesini koruyacak ve bir USB-C bağlantı noktasına sahip olacak.

Apple, 14 inçlik bir iPad çıkarmayı düşünmüş olsa da, şu anda böyle bir ürünün yakın planlarında olmadığı görülüyor. OLED ekranların yüksek maliyetler nedeniyle zorluk yarattığı belirtiliyor. Daha büyük ekranlı ilk iPad Pro modellerinin 2024 yılında 13 inç boyutuna ulaşması bekleniyor.

Apple, iOS 17’yi tamamlamak için birden fazla beta sürümünü yayınlıyor. Yazılım, gelecek iPhone 15 modelleri için hazırlanıyor. Ayrıca, iPadOS 17.0’nin iOS 17.0 ile aynı anda piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu da önceki sürüm programlarından bir değişiklik olduğunu gösteriyor.