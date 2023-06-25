iOS 17 ve macOS Sonoma kullanıcıları üçüncü taraf düzenleme uygulamalarını kullanarak Sinematik Mod’da video düzenleyebilecekler. Daha önce, kaydı yeniden yapmadan çekimleri ve odağı değiştirmenize olanak tanıyan bu özellik Apple’ın iMovie‘sine özeldi.

Böylece DaVinci Resolve ve Final Cut Pro gibi programlar video düzenleme için önemli bir araç daha kazanmış olacak. Ayrıca, profesyonel kullanıcılar bu özelliği gelişmiş yazılımlarda kullanma özgürlüğüne sahip olacak.

2021’de iPhone 13 ve iOS 15 ile birlikte lanse edilen Sinematik Mod, özellikle film yapımcıları için yaratılmıştı. Ancak, belirtildiği gibi, kurgu profesyonelleri özelliği yalnızca iMovie’de kullanmakla sınırlıydı.

Apple Insider’a göre, araç üçüncü taraf düzenleme uygulamalarında hemen kullanılamayacak. Şu anda geliştiricilerin bu özelliği yazılıma eklemek için çalışıyor olması gerekiyor.

WWDC 2023 sırasında düzenlenen bir panelde geliştiricilere uygulama talimatları sunuldu. O sırada Apple’ın kamera algoritmaları ekibinden bir mühendis, özelliği dağıtmak için gereken kodlama hakkında ayrıntılar verdi.

İlginizi çekebilir: Google YouTube’da Oyun İçin Kolları Sıvadı

Bununla birlikte, üçüncü taraf düzenleme uygulamaları diğer cihazlar tarafından yapılan kayıtlarda Sinematik Mod’dan yararlanamayacak. Bu özellik Apple’ın Kamera uygulamasıyla yapılan video kayıtlarına özel kalmaya devam edecek.

İçindekiler iOS 17 Sürümü

iOS 17 Sürümü

iOS 17’nin halka açık beta sürümü ilgilenen kullanıcılar için zaten mevcut. Ancak nihai sürümün 2023 yılının 3. çeyreğinde iPhone sahiplerine sunulması bekleniyor.

Apple’ın Mac bilgisayarları için işletim sistemi olan MacOs Sonoma, yalnızca geliştirici sürümünü kullanıma sundu. iOS 17 gibi, final sürümünün de 2023’ün sonuna kadar açıklanması bekleniyor.