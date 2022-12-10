Google Ekim ayında, Google Passkey’in ilk denemelerini duyurdu. Artık geleneksel şifrelere alternatif olarak Google Chrome 108 tarayıcısının Windows 11, macOS ve Android için kararlı sürümü kullanılabilir.

Büyük teknoloji şirketinin teknolojisi, uyumlu web siteleri ve uygulamalar arasında geçiş anahtarları kullanıyor. Şirkete göre bu özellik, sızıntı durumlarında tekrar kullanılamayan ve farklı işletim sistemleri ve tarayıcılarla uyumlu kodlar üretiyor.

Android’de Google Passkey

Android’de Passkey “kodları” Google’ın Şifre Yöneticisi veya uyumlu kimlik bilgisi uygulamaları ile senkronize edilebilir. Teknoloji ile ilk girişten sonra, erişim otomatik doldurma listesinde görünecektir.

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Android’de bir Chrome oturum açma işlemi gerçekleştirirken, tarayıcı kullanıcıya “kayıtlı parolayı veya geçiş anahtarını kullanmak” isteyip istemediğini soracaktır. İkinci seçeneği seçerlerse, ekran kilidi kimlik doğrulaması (yüz veya parmak izi) gerekecektir.

Masaüstünde Google Passkey

Passkey’i masaüstünde kullanmak için, kullanıcı ilk erişimi ayarlamak üzere bir Android veya iOS cihazı kullanabilir. Google’a göre, giriş yapıldığında geçiş anahtarı cihaz tarafından paylaşılmıyor ve bir QR kodunun taranmasını gerektiriyor.

Google’ın blogunda “Web sitesi ile yalnızca güvenli bir şekilde oluşturulmuş bir kod değiş tokuş edilir, bu nedenle bir şifrenin aksine, sızabilecek hiçbir şey yoktur” diye açıklanıyor. Kurulumdan sonra, Passkey aracılığıyla erişim tarayıcının şifre yöneticisinde kaydedilir.

Windows 11 ve macOS kullanıcıları erişimleri tarayıcının kendisi üzerinden yönetebilir. Ardından, kişi “Ayarlar “a gitmeli ve kaydedilen bilgileri kontrol etmek için “Otomatik Doldur” alanına girmelidir.

iOS ve Chrome OS için

Chrome ekibi, iOS ve Chrome OS için Passkey desteği üzerinde çalıştığını açıkladı. Ancak büyük teknoloji, teknolojinin tüm tesislerde yaygın olarak benimsenmesinin ve dolayısıyla diğer sistemlere ulaşmasının zaman alabileceğine işaret ediyor.

Geliştiriciler, “Bu geçişi gerçekleştirirken şifreler hayatımızın bir parçası olmaya devam edecek, bu nedenle Google Password Manager aracılığıyla geleneksel oturum açma işlemlerini daha güvenli ve kolay hale getirmeye kararlıyız” diyor.