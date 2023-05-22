Apple, şeffaflığı artırmak ve geliştiriciler ile müşteriler arasındaki güveni artırmak için merakla beklenen “2022 App Store Şeffaflık Raporu”nu yayınladı. Bu kapsamlı rapor, uygulama reddi, itirazlar, geliştirici hesabı fesihleri, resmi makamların yayından kaldırma talepleri ve daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgi sağlıyor. Apple’ın paylaştığı şeyler, hissedarlar ve geliştiricilerle yapılan önceki anlaşmaların gerekliliklerinin ötesine geçerek şirketin sorumluluk ve güvenlik taahhüdünü gösteriyor.

Uygulama reddetme ve kaldırma süreçleri, raporun bulgularının önemli bir bölümünü oluşturuyor. Şaşırtıcı bir şekilde, yıl boyunca 1.679.694 uygulama başvurusu reddedildi. Bu retler, öncelikle App Store İnceleme Yönergelerinin ihlallerine atfedildi ve 1.018.415 ret arasında en yaygın neden performansla ilgili sorunlar oldu. Diğer kategoriler arasında güvenlik (92.598), iş (152.391), tasarım (212.464), yasal (441.972) ve çeşitli nedenler (79.736) vardı. Bununla birlikte, yüksek sayıda reddedilme arasında, 253.466 başvuru, ilk retten sonra onay almayı başardı.

Rapor ayrıca, App Store’dan kaldırılan 186.195 uygulama sayısına da ışık tutuyor. Bu kaldırma işlemleri, oyunların (38.883) başı çektiği uygulama türüne göre kategorize edildi, ardından yardımcı programlar (20.045), iş (16.997), eğitim (16.509) ve yaşam tarzı (15.171) geldi. Kaldırma işlemleri, en yaygın nedenler olarak tasarımla ilgili yönerge 4.0 (149.387) ve dolandırıcılıkla ilgili DPLA 3.2(f) (32.009) olmak üzere, öncelikle belirli yönergelerin ihlali nedeniyle gerçekleştirildi.

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Daha da önemlisi, rapor, yalnızca kaldırma talebinde bulunan yargı yetkisinin yetkiye sahip olduğu vitrinlerden kaldırılan uygulamaların kullanıma kapatıldığını ancak dünya çapındaki diğer vitrinlerde kullanılabilir durumda kaldığını ortaya koyuyor. Rapor, listenin başında Çin (1.435), ardından Hindistan (14), Pakistan (10), Rusya (7) ve diğer bazı ülkeler olmak üzere belirli hükümet yayından kaldırma taleplerini vurguluyor.

Şeffaflık raporu, geliştirici hesabı verilerine ilişkin değerli bilgiler de sağlar. Toplam 36.974.015 kayıtlı Apple geliştiricisi bulunan rapor, 428.487 geliştirici hesabının feshedildiğini ortaya koyuyor. Dolandırıcılık (428.249) ve ihracat kontrol ihlalleri (238), hesap kapatmaların başlıca nedenleriydi. Geliştiricilerin fesihlere itiraz etme seçeneği olsa da, raporda dolandırıcılık nedeniyle yapılan itirazların genellikle reddedildiği vurgulanıyor.

Apple’ın müşteri güvenliği taahhüdü, 282.036.628 müşteri hesabının feshedilmesi ve şaşırtıcı bir şekilde 2.090.195.480 ABD doları değerindeki hileli işlemlerin önlenmesinde açıkça görülmektedir. App Store’un haftalık ortalama 656.739.889 ziyaretçisi vardı ve uygulama indirmeleri 747.877’ye, uygulama yeniden indirmeleri ise toplam 1.539.274.266’ya ulaştı. Ek olarak, her hafta ortalama 40.876.798.492 otomatik uygulama güncellemesi ve 512.545.816 manuel uygulama güncellemesi yapıldı.

Apple’ın 2022 App Store Şeffaflık Raporu, şirketin güvenli ve güvenilir bir App Store ekosistemi sürdürme taahhüdünün devam eden taahhüdünün kanıtı olarak hizmet ediyor. Apple, uygulama reddetmeleri, kaldırmaları, hesap sonlandırmaları ve daha fazlası hakkında ayrıntılı bilgiler sağlayarak geliştiriciler, hissedarlar ve müşteriler arasında güveni artırmayı hedefliyor.