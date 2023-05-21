Apple’a yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Apple’ın tedarik zinciri bir süredir söylentilere konu olan 15 inç ekrana sahip MacBook Air’i stoklamaya ve üretimi hızlandırmaya başladı. Raporlarda yeni dizüstü bilgisayarın 5 Haziran’da başlayacak olan Apple’ın yıllık geliştirici konferansı WWDC’de duyurulmasının beklendiği belirtiliyor. 15 inç ekranlı MacBook Air kötü giden MacBook satışlarını düzeltebilir!

Apple MacBook Air Satışlarından Umutlu!



Analistler, Cuma günü elde edilen bir araştırma notunda, Apple’ın en büyük MacBook montajcılarından olan Quanta Computer’ın 2023’ün ikinci çeyreğinde monte ettiği dizüstü bilgisayar sayısında ilk çeyreğe kıyasla yüksek tek haneli bir büyüme öngördüğünü söyledi. Bu artışın tamamen yeni MacBook’lardan kaynaklandığına inanılıyor.

Yaklaşan 15 inç MacBook Air lansmanına rağmen, kaynaklar yılın hayal kırıklığı yaratan ilk yarısı nedeniyle toplam MacBook sevkiyatlarının 2023 yılında muhtemelen tek haneli bir düşüş yaşayacağını öngörüyor. Kaynaklar ayrıca 15 inç MacBook Air modelinin tüketiciler arasında diğer MacBook Air modelleri kadar heyecan yaratmayacağını söylüyor.

Apple ise beklentilerini yüksek tutup üretimi ateşlemeye başladı bile. Firma, bu modelin albenisini artırmak için donanım konusunda şaşırtıcı iyileştirmeler yapabilir. Apple hakkındaki isabetli analizleriyle tanıdığımız Bloomberg analisti Mark Gurman’ın aktardıklarına göre 13 inç MacBook Air gibi 15 inç model de birden fazla GPU konfigürasyonuna sahip M2 çip tarafından desteklenecek.

Daha büyük ekran boyutunun ötesinde 15 inç MacBook Air için herhangi bir tasarım değişikliği olması beklenmiyor. 13 inçlik modelde 1080p kamera barındıran bir çentik, MagSafe 3 şarj portu, iki Thunderbolt 3 portu, 3,5 mm kulaklık girişi, Touch ID düğmeli makas anahtarlı klavye ve Force Touch trackpad bulunuyordu. Yeni modelin de büyüyen ekran boyutu dışında tüm bu özellikleri miras alması bekleniyor.

Kaynaklar, 3nm üretim sürecine sahip M3 çipli yeni MacBook’ların piyasaya sürülmesi halinde MacBook sevkiyatlarının 2023’ün ikinci yarısında toparlanabileceğine inanıyor. Ancak Apple’ın çip üreticisi TSMC’nin 3nm verim sorunlarıyla karşılaştığı bildirildi, bu nedenle Apple’ın M3 çipinin ne zaman piyasaya çıkacağı belli değil. Öyle ki, yeni M3 işlemcisinin seneye ertelenmiş olması da muhtemel.

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Kendi M serisi yonga setlerine geçerek büyük bir çıkış yakalayan Apple, performans konusunda önceki modellere kullanılan Intel işlemcilere kök söktürse de, MacBook serisi satışları beklenen düzeyin altında kalmış durumda. Öyle ki, Apple’ın geçtiğimiz aylarda M2 çipinin üretimine bir süreliğine ara verdiği dahi söyleniyor.

Bizler de Apple’ın 15 inçlik MacBook Air modelini merakla bekliyoruz. Büyük ekran sevenlere hitap eden yeni modelin MacBook satışlarını nasıl etkileyeceğini görmek ilginç olacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni MacBook Air beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!